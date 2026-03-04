Новый кроссовер российской сборки — известны сроки и цены!

Электрический кроссовер Umo стартует в апреле по цене от 2,5 млн рублей

Новый российский электромобильный бренд Umo запустил собственный сайт, тем самым раскрыв ряд перспективных деталей.

В частности, сроком старта продаж электрического кросс-хэтчбека на сайте указан апрель 2026 года, цена – 2,5 млн рублей, сообщает источник, обративший внимание на запуск официального ресурса.

Можно предположить что цена указана с учетом государственной субсидии – напомним, она составляет до 35% и не более 925 тысяч рублей на электромобили и гибриды российской сборки, а предоставляется любому, кому банк одобрит кредит.

Накануне стало известно, что первые Umo 5, собранные на заводе «Москвич», уже начали работать в столичных таксопарках. По проекту, реализуемому компаниями «ЭМ Рус» (EVM), «Москвич» и «Яндекс Электро», в первую очередь новинка будет поставляться в такси, а затем – пойдет в продажу частным клиентам.