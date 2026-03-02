Названы самые интересные автоновинки России в 2026 году

UMO 5 возглавил рейтинг перспективных новинок 2026 года

Аналитическое агентство «Автостат» подвело итоги опроса среди экспертов автомобильной отрасли, определив тройку самых ожидаемых и перспективных автомобилей, которые появятся или уже вышли на российский рынок в 2026 году.

Первое место в рейтинге занял электрический хэтчбек UMO 5. Модель, которую сейчас собирают на заводе «Москвич», набрала 23% голосов. Напомним, что технической основой для новинки послужил китайский GAC Aion Y Plus, а активное участие в развитии проекта принимает компания «Яндекс». Автомобиль изначально ориентирован на использование в такси и каршеринге.

Вторую строчку эксперты отдали возрожденному бренду Волга. За него проголосовали 18% участников опроса. Хотя официальных подробностей мало, инсайдеры утверждают, что технологическим партнером проекта выступает китайский концерн Geely.

Замкнул тройку лидеров новый кроссовер от АВТОВАЗа – Lada Azimut, который заручился поддержкой 14% респондентов.

В первую пятерку также вошли:

4-е место (11%): флагманские кроссоверы Москвич М70 и М90, созданные на базе моделей британского бренда MG (ныне принадлежащего SAIC).

5-е место (7%): отечественный проект Tenet Plus (использующий платформу Lepas).

Примечательно, что активно обсуждаемый в последнее время электромобиль Атом получил лишь 3% экспертных симпатий, что стало неожиданностью на фоне его громкой информационной кампании.

