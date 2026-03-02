С кем будет конкурировать возрожденная Волга

Эксперт Ковалев: Обновленная Volga идет на рынок конкурировать с Tenet

Автомобили Volga, которые фактически являются переименованными моделями Geely, будут конкурировать на рынке с теми же марками, что и их китайские «доноры».

В их список, по мнению основателя пресс-службы «Механика» Александра Ковалева, входят Tenet, Changan, Chery и Haval.

По сути, каких-то особых козырей у возрожденного бренда нет. Хотя в его модельном ряду есть, например, кроссовер K50 – а это копия довольно удачного Geely Monjaro. Тот, кстати, уже успел заработать неплохую репутацию в России благодаря дизайну, оснащению и силовой установке.

Перспективы по цене и локализации

Теоретически государственная компенсация утильсбора могла бы сделать Volga выгоднее оригинальных Geely. Правда, для этого пока нет прямых предпосылок. Чтобы цена реально снизилась, нужны серьезные вложения в локализацию и отладку технологических процессов, а это дело не быстрое. Так что на старте продаж стоимость, скорее всего, будет практически идентичной китайским аналогам.

Что касается спроса, то самым популярным вариантом, вероятно, станет тот самый кроссовер K50 (клон Monjaro). На второе место может претендовать K40, созданный на базе Geely Atlas. А вот седан C50, перелицованная версия Geely Preface, по прогнозам эксперта, будет пользоваться наименьшим спросом.

Прогнозы по продажам и условия успеха

В год потенциальный объем продаж Volga в России Ковалев оценивает в 40-60 тысяч автомобилей. Но эта цифра – не гарантия, а скорее верхняя планка. Все упирается в готовность производственных мощностей и бесперебойные поставки комплектующих. К тому же, производителю придется активно вкладываться в маркетинг: вряд ли сегодня можно рассчитывать только на ностальгию по советскому имени, не подкрепляя ее современными аргументами.

Напомним, тестовый выпуск машин под брендом Volga уже запущен на нижегородском заводе, где раньше десять лет собирали Skoda и Volkswagen. Первыми в продажу поступят три модели: два кроссовера (полноразмерный и среднеразмерный) и седан D-класса.

