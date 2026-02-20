Новый Москвич: что скрывается под капотом кроссовера за 2,5 миллиона

Завод «Москвич» начал выпуск кроссовера UMO 5 по цене 2,5 млн рублей

На российском автозаводе «Москвич» начали производство новой модели – кроссовера UMO 5. Его стоимость на старте продаж составит 2,5 миллиона рублей (с учётом субсидии на электротранспорт, размер которой составляет 925 тыс. рублей).

По сути, машина собирается крупноузловым способом из машинокомплектов, которые поставляет китайская компания GAC. В качестве основы выбран популярный на внутреннем рынке Китая электрокар GAC Aion Y Plus, который отличается почти одно объемным кузовом.

Планы у предприятия довольно конкретные: в течение 2026 года с конвейера должно сойти 4 тысячи таких автомобилей.

В течение ближайшего месяца первые 100 электрокаров поступят таксопаркам.

Габариты новинки таковы: 4535*1870*1650 мм, колесная база равна 2750 мм. По своему формату модель напоминает Chery Tiggo 7, а в такси соответствует тарифу «Комфорт+».

GAC Aion Y Plus

Под капотом новинки электрический мотор мощностью 204 лошадиные силы. В качестве тягового аккумулятора выступает батарея ёмкостью 63,2 кВт⋅ч, с которой UMO должен проезжать 400-420 км.

GAC Aion Y Plus

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.