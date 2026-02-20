Экология
20 февраля
20 февраля
20 февраля
Новый Москвич: что скрывается под капотом кроссовера за 2,5 миллиона
Завод «Москвич» начал выпуск кроссовера UMO 5...

Завод «Москвич» начал выпуск кроссовера UMO 5 по цене 2,5 млн рублей

На российском автозаводе «Москвич» начали производство новой модели – кроссовера UMO 5. Его стоимость на старте продаж составит 2,5 миллиона рублей (с учётом субсидии на электротранспорт, размер которой составляет 925 тыс. рублей).

«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

По сути, машина собирается крупноузловым способом из машинокомплектов, которые поставляет китайская компания GAC. В качестве основы выбран популярный на внутреннем рынке Китая электрокар GAC Aion Y Plus, который отличается почти одно объемным кузовом.

Планы у предприятия довольно конкретные: в течение 2026 года с конвейера должно сойти 4 тысячи таких автомобилей.

В течение ближайшего месяца первые 100 электрокаров поступят таксопаркам.

Габариты новинки таковы: 4535*1870*1650 мм, колесная база равна 2750 мм. По своему формату модель напоминает Chery Tiggo 7, а в такси соответствует тарифу «Комфорт+».

Под капотом новинки электрический мотор мощностью 204 лошадиные силы. В качестве тягового аккумулятора выступает батарея ёмкостью 63,2 кВт⋅ч, с которой UMO должен проезжать 400-420 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.

  «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Авто.ру
Ушакова Ирина
Фото:GAC
20.02.2026 
