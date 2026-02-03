М.Видео теперь торгует Ладами и Москвичами: как купить авто в интернет-магазине техники

М.Видео продает различные модели авто Lada и Москвич на собственном маркетплейсе

Компания «М.Видео» (реализация электроники и бытовой техники) начала продавать на своем маркетплейсе автомобили марок Lada и Москвич.

Это очередной шаг в развитии автомобильного направления после успешного запуска продаж электромобилей и иномарок. Проект реализован совместно с официальным дилером «Петровский», который взял на себя всю работу по оформлению сделок, подготовке автомобилей и логистике.

Этот шаг стал следующим этапом развития автомобильного направления после успешного тестирования спроса на электромобили, мототехнику и автомобили иностранных брендов.

В ассортименте представлены наиболее популярные модели, ориентированные на массового покупателя. От бренда Lada предлагаются легендарные Granta и Vesta в разных кузовах, внедорожники семейства Niva, а также Ларгусы. Бренд Москвич представлен современными городскими кроссоверами, включая электрические версии, что отвечает растущему запросу на альтернативные виды топлива.

Как купить?

Процесс покупки максимально оцифрован: клиент выбирает модель и комплектацию на маркетплейсе, оформляет и оплачивает заказ. После этого с ним напрямую связывается менеджер дилера «Петровский» для подтверждения всех деталей, согласования условий передачи автомобиля и организации доставки в любой из доступных регионов.

На сегодняшний день услуга доступна по всей России, за исключением Дальнего Востока, при этом фокус сделан на крупных городах-миллионниках, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар.

