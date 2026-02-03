#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

М.Видео теперь торгует Ладами и Москвичами: как купить авто в интернет-магазине техники

М.Видео продает различные модели авто Lada и Москвич на собственном маркетплейсе

Компания «М.Видео» (реализация электроники и бытовой техники) начала продавать на своем маркетплейсе автомобили марок Lada и Москвич.

Рекомендуем
Немецкое качество: надежный дизельный пикап можно найти на вторичке за 2,8 млн рублей

Это очередной шаг в развитии автомобильного направления после успешного запуска продаж электромобилей и иномарок. Проект реализован совместно с официальным дилером «Петровский», который взял на себя всю работу по оформлению сделок, подготовке автомобилей и логистике.

Этот шаг стал следующим этапом развития автомобильного направления после успешного тестирования спроса на электромобили, мототехнику и автомобили иностранных брендов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В ассортименте представлены наиболее популярные модели, ориентированные на массового покупателя. От бренда Lada предлагаются легендарные Granta и Vesta в разных кузовах, внедорожники семейства Niva, а также Ларгусы. Бренд Москвич представлен современными городскими кроссоверами, включая электрические версии, что отвечает растущему запросу на альтернативные виды топлива.

Как купить?

Рекомендуем
Три надежных корейских кроссовера до 3 миллионов, которые не подведут

Процесс покупки максимально оцифрован: клиент выбирает модель и комплектацию на маркетплейсе, оформляет и оплачивает заказ. После этого с ним напрямую связывается менеджер дилера «Петровский» для подтверждения всех деталей, согласования условий передачи автомобиля и организации доставки в любой из доступных регионов.

На сегодняшний день услуга доступна по всей России, за исключением Дальнего Востока, при этом фокус сделан на крупных городах-миллионниках, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Из открытых источников
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 758
03.02.2026 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0