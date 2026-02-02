Три надежных корейских кроссовера до 3 миллионов, которые не подведут

Евгений Житнухин рассказал о 3 бюджетных и надежных кроссоверах Hyundai и Kia

Если вас интересуют корейские кроссоверы с приличной надежностью и стоимостью до трех миллионов рублей на вторичном рынке, совет от коммерческого директора Fresh Евгения Житнухина может помочь сделать правильный выбор.

По его словам, среди таких вариантов стоит обратить особое внимание на несколько моделей от Hyundai и Kia.

Kia Sportage четвертого поколения, по мнению Житнухина, занимает достойное место среди «корейцев» в этом ценовом сегменте. В силовой гамме машины преобладают надежные 2,0-литровые бензиновые двигатели на 150 л. с. и дизели того же объема с мощностью 185 л. с. Эти агрегаты сохраняют хорошее состояние даже после прохождения отметки в 100 тысяч километров, что довольно внушительно для авто такого класса.

Еще одним вариантом, заслуживающим внимания, является Hyundai Tucson третьего поколения. Плюсом тут становится надежная автоматическая коробка передач, признанная одной из наиболее долговечных в сегменте.

Кроме того, базовая комплектация этого кроссовера достаточно богата: камера заднего вида, климат-контроль и специальные «зимние» функции обеспечивают комфорт и удобство в эксплуатации в любых условиях.

Он также предлагает рассмотреть Hyundai Creta второго поколения. Этот компактный паркетник получил модернизированный 1,6-литровый двигатель, классический автомат с проверенной надежностью, а также качественную электрику и крепкую подвеску. Все это способствует редким поломкам и минимальному посещению сервиса.

