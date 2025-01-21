Самые дешевые некитайские кроссоверы в России: названы цены

Топ-3 самых доступных кроссоверов некитайских марок в России

Портал Autonews.ru перечислил наиболее доступные по цене кроссоверы, не являющиеся китайскими. Самым дешевым был признан кросс Москвич 3, который выпускают на Московском автозаводе, ранее принадлежащем компании Renault. Автомобиль представляет собой перелицованный китайский JAC JS4. Цена стартует от 1,7 млн рублей.

Москвич 3

Далее следует Xcite X-Cross 7, который собирают на бывшем автозаводе Nissan в Санкт-Петербурге. Цена автомобиля варьируется от 2,499 млн до 2,636 млн рублей. X-Cross 7 очень похож на дорестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro. Под капотом кроссовера турбомотор на 1,5 литра мощностью 147 л. с.

На третьей позиции кроссовер X-Cross 8, в основе которого лежит китайский Chery Tiggo 8 Pro. У этой модели трехрядный салон, турбомотор объемом 1,6 литра, а также зимний пакет и множество опций. Цена варьируется от 3,3 млн до 3,4 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Autonews.ru