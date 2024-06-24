Китайский б/у кроссовер за 2 млн рублей — что с ним не так

«За рулем» рассказал про 5 популярных на вторичном рынке китайских кроссоверов

Китайские автомобили покупают в огромных количествах, а мнения о них по-прежнему полярные. Одни считают, что это нормальные машины, другие – что они быстро сгниют и развалятся.

Истину по свежим моделям установить затруднительно. Отзывов владельцев немного, и не все они объективны. А пока машины на гарантии и обслуживают их дилеры, нет сведений и со стороны сервисменов.

Появятся они лет через шесть-восемь с момента появления модели – по мере накопления статистики неисправностей. К примеру, сейчас лишь единичные Haval F7 и F7x преодолели свыше 150 тысяч км, а большинство не набегало еще и 50 тысяч. При таком раскладе судить о надежности и ресурсе невозможно.

Между тем, модели, вышедшие на российский рынок в 2019-2020 годах, уже сотнями представлены на вторичке. Говорят, что быстро сбыть подержанного «китайца» непросто, но цены при этом отнюдь не бросовые – по законам рынка они держатся на границе платежеспособного спроса. Стало быть, спрос есть.

Ориентироваться при покупке недешевых б/у кроссоверов только на дизайн и оснащение нерационально. Хорошо бы знать что-то еще – с упором на ресурс главных агрегатов и недостатки моделей, которые, кстати, и на первичном рынке еще в ходу.

Changan UNI - K

Changan UNI-K. Старт официальных продаж в России – лето 2022 года. Однако предлагают и машины 2020-2021 годов, ввезенные подержанными. Их цена начинается от 1,9 млн рублей.

Changan UNI-K – это среднеразмерный кроссовер (длина 4865 мм), привод передний или полный. Как и другие современные китайские кроссоверы, выглядит интересно и богато оснащен.

Подзаряжаемый гибрид в среднем на миллион дороже. Турбомотор 1.5 (166 л.с.) и шестиступенчатый робот со встроенным в него электромотором (150 л.с.) дают отменную динамику. Но робот едва ли лучше европейских аналогов и, скорее всего, первым потребует ремонта – хорошо, если после 80-100 тысяч км, а не до этого пробега.

Предпочтительнее обычная версия с турбомотором JL486ZQ5 2.0 (226 л.с.) и гидроавтоматом. К двигателю пока претензий ноль. Впрыск прямой, зато блок чугунный – ожидаемый ресурс порядка 300 тысяч км, хотя наверняка придется бороться с нагаром, а на полпути поменять цепь ГРМ. Восьмиступенчатый японский автомат Aisin TG-81SC склонен к перегреву (засоряется теплообменник), но надежный и также способен на пробег в 300 тысяч км.

Основной негатив у владельцев вызывают слабая коррозионная защита днища, жидковатая подвеска, плохо переносящая наши дороги, «шумка», сбои и зависания различной электроники. Клиренс 190 мм некоторые считают недостаточным.

Chery Tiggo 7 Pro

Chery Tiggo 7 Pro официально продается в России с сентября 2020 года. Цена начинается от 1,5 млн рублей. Двухлетки с небольшими пробегами стоят в районе 2,2 млн рублей.

Chery Tiggo 7 Pro – компактный кроссовер длиной 4500 мм. Привод только передний, клиренс – 190 мм. Никаких иных комбинаций, кроме турбомотора 1.5 (147 л.с.) с вариатором.

Двигатель SQRE4T15C надежен и применен на множестве моделей концерна, в том числе брендов Jetour, Kaiyi, Exeed и Omoda.

Концептуально он нам очень подходит: чугунный блок, распределенный впрыск, приемлет при необходимости АИ-92. Цепной привод ГРМ стойкий – держится свыше 250 тысяч км.

Сам двигатель, судя по всему, способен на пробег в 400 тысяч км. Угар масла беспокоит ближе к 200 тысячам км (дубеют маслосъемные колпачки), тогда же случаются и отказы турбокомпрессора. Словом, по мотору все хорошо.

По вариатору WLY CVT25 (QR025CHC) – намного хуже. Конструктивно он близок к Jatco JF016E, набор проблемных мест у них схожий. Чаще всего выходят из строя подшипники и втулки.

До 150 тысяч км без ремонта доживают далеко не все вариаторы. Этот агрегат сдается намного раньше, если на нем часто ездят на скоростях свыше 120 км/ч и регулярно стоят в пробках. Подтверждено жалобами владельцев: многие чинили вариатор еще до 50 тысяч км пробега.

Прочие жалобы: странный круиз-контроль, невнятный климат, яркая турбояма при обгонах, высокий расход топлива при маленьком баке, уплывающий сход-развал. Случались ранние отказы АБС.

Есть нарекания к лакокрасочному покрытию (ЛКП) – легко образуются сколы, у некоторых машин через год-другой пробивается ржа на порогах или задней двери.

Обилие мелких поломок, похоже, свойственно только отдельным экземплярам: на большинстве машин до 60-80 тысяч км их нет.

Exeed TXL

Exeed TXL официально продается с осени 2020 года, топовый двигатель 2.0 появился в 2022-м. При моторе 1.6 и пробегах менее 100 тысяч км цена держится в диапазоне 1,9-2,5 млн рублей.

Exeed TXL – среднеразмерный кроссовер премиум-класса длиной 4775 мм. Официально продавали только версию 4х4. Клиренс составляет 210 мм. Заводская гарантия – 7 лет или 200 тысяч км пробега.

Моторы – бензиновые «турбо»: SQRF4J16 1.6 (186 л.с.) или SQRF4J20C 2.0 (197, 249, 261 л.с.). Оба двигателя молодые, статистики поломок по ним нет. Известно, впрочем, что с малых пробегов подъедают масло – свойственно большинству агрегатов с прямым впрыском.

Младший мотор сочетается только с роботом Getrag 7DCT300. У старшего – два варианта: робот Chery 738DHA или восьмиступенчатый гидроавтомат также собственной разработки (Fuzhen). Ни об одной из китайских коробок ничего толком не известно, кроме того, что сервисы ремонту предпочитают замену в сборе.

Ресурс роботов – понятие относительное. В теории – до 300 тысяч км. На практике замена сцеплений и/или мехатроника и/или двухмассового маховика нередко нужна при пробеге около 100 тысяч км. Getrag изучен лучше, и после модернизаций капризов у него стало меньше.

Серьезных нареканий со стороны владельцев к модели нет, кроме слишком нежных рычагов подвески – меняли их обычно по гарантии и уже на модернизированные.

По мелочам: глюки головного устройства и иной бортовой электроники, быстро умирает штатный аккумулятор, тонкое ЛКП.

Geely Coolray

Geely Coolray официально продается с весны 2020 года. За 1,4-1,6 млн рублей предлагают машины с пробегами 100-150 тысяч км. Основная масса предложений оценивается в 1,8-2 млн рублей, причем цена слабо зависит от пробега.

Компактный кроссовер Geely Coolray имеет длину 4330 мм, клиренс 190 мм, а привод – только передний. С августа 2023 года известен также под именем Belgee Х50 (белорусская сборка).

Первоначальный мотор JLH-3G15TD – прямой аналог двигателя Volvo B3154T. Три цилиндра, 1,5 литра, 150 л.с., полностью алюминиевый блок, прямой впрыск. У агрегата высокий расход масла, а очень чувствительные форсунки требуют регулярных промывок. Ременный привод ГРМ часто не доживает до обещанных 100 тысяч км. Часть моторов была с бракованными шатунами – меняли по гарантии.

При рестайлинге в 2022 году на смену этому двигателю пришел мотор BHE15-EFZ 1.5 (172, 174 л.с.) – цилиндров уже четыре, привод ГРМ цепной, но характер тоже непростой – ресурс находится в районе 220-250 тысяч км. Оптимальный бензин для обоих моторов – АИ-98.

Оба двигателя сочетаются только с роботами 7DCT330 или 7DCT300 (разработки Getrag) – ресурс их примерно такой же, как у моторов. Конструкция и типовые поломки те же, что у прочих роботов. То есть, 150 тысяч км пробега выдерживают не все.

Coolray не лучшим образом готов к нашим зимам. В холода часто глючит электроника, обогрев зоны дворников неэффективен – правая щетка мерзнет, отказывают газовые упоры багажника, дубеют и проседают передние амортизаторы.

В подвеске слабоваты ступичные подшипники, быстро изнашиваются тормозные диски первичной комплектации. Но основной недостаток модели – склонность кузова к коррозии. Сколы и царапины быстро ржавеют.

Прочих же мелких поломок, как ни странно для машины экономкласса, немного.

Haval F 7 и F 7 x

Haval F7 продается с 2019 года. Буква «х» в индексе указывает на иной формат кузова – кросс-купе. Различия в конструкции и оснащении несущественны. Цена – от 1,8 млн рублей.

Haval F7 и F7x – уже не компактные, но еще не среднеразмерные кроссоверы. Длина F7 составляет 4620 мм, а F7x всего на 5 мм короче. Клиренс – 190 мм, привод передний или полный.

Базовый двигатель – GW4B15. С 2020 года устанавливается модернизированный GW4B15A. Это агрегат объемом 1,5 литра (150 л.с.) с алюминиевым блоком, турбонаддувом, прямым впрыском, оптимальное топливо для которого – АИ-98.

Двигатель вполне надежен, но в группе риска находятся система зажигания, топливный насос, мембрана вентиляции картерных газов. Ожидаемый ресурс составляет 200-220 тысяч км. То есть, при 150 тысячах брать машину с этим мотором довольно рискованно.

Старший мотор GW4C20NT 2.0 (190 л.с.) скроен иначе. Блок здесь чугунный, но впрыск тоже прямой – отсюда быстрое появление нагара на клапанах и высокий расход масла. Ресурс больше, но ненамного – 250 тысяч км пробега достижимы при идеальном обслуживании и качественном топливе.

Оба мотора сочетаются с безальтернативным роботом GW7DCT1, он же GWM 7DCT450. Задержки и толчки могут проявиться на малых пробегах – часто помогает перепрошивка, но иногда нужна замена сцепления. В принципе, робот может пережить любой из двигателей, но непонятно какой ценой.

В целом до 100-120 тысяч км главные агрегаты подводят крайне редко. Из системных поломок: глючит электроника, прекращают закрываться задние двери.

Отмечают также мелкие недостатки конструкции. Например, неэффективные форсунки омывателя. Подвеска, судя по всему, очень жизнестойкая – жалоб на нее нет. А вот на кузове после двух-трех зим могут появиться пятнышки ржавчины.

Вывод

Общая тенденция – чем дороже модель, тем, обычно, надежнее. Это же, видимо, касается и коррозионной стойкости.

Бросается в глаза увлеченность китайцев передовыми технологиями: в данной выборке у кроссоверов нет ни атмосферных моторов, ни механических коробок передач.

Гидроавтомат присутствует только у двух моделей. Роботы и вариаторы, по нашим понятиям, надежностью и долговечностью не отличаются, а ремонтопригодность их низка. В лучшем случае менять придется крупные модули, в худшем – сразу весь агрегат.

Нарваться на требующий замены коробки вариант на вторичке реально даже при невеликих пробегах, и отсюда, пожалуй, стартует общее недоверие к китайцам с пробегом. Плюс небрежная сборка некоторых моделей, непредсказуемые дефекты отдельных компонентов, неряшливые решения в конструкции, эргономические просчеты.

Обилие электроники радует только пока вся она исправна. И да: китайские компании обычно не адаптируют товар под российские условия.

Тем не менее, с китайскими автомобилями ужиться можно. Многие от них в восторге. Есть владельцы, которых первая поломка настигла на 180 тысячах км пробега.

И что очень важно, «китайца» сегодня в среднем дешевле содержать и обслужить, чем «европейца» или «японца».

А вот 10+ способов распознать убитые мотор и коробку.