10+ способов распознать убитые мотор и коробку

Эксперт «За рулем» объяснил, как выбирать контрактные агрегаты для автомобиля

Что предпочесть: капитально отремонтировать мотор или купить контрактный? Эту тему мы недавно уже обсуждали здесь и кратко касались этой темы тут. Да, покупка контрактного двигателя или коробки передач – неплохой способ быстро и недорого вернуть автомобиль в строй, но выбирать «нового друга» надо внимательно.

Купить контрактный мотор или коробку передач можно либо самому, посетив фирму, занимающуюся такими агрегатами, либо заказав агрегат издалека с доставкой транспортной компанией. Со второго способа и начнем, хотя вероятность купить «кота в мешке» при этом максимальна.

Капремонт многоцилиндровых моторов – дело дорогое. Часто контрактный агрегат – лучше.

Покупаем с доставкой

Связавшись с продавцом, первым делом нужно уточнить условия гарантии. Ведь бывали случаи, когда даже довольно распространенные моторы, вроде двухлитрового реношного F4R, перезаказывали из дружественной Беларуси не один раз. И только четко прописанные в договоре обязательства сторон помогут вам найти нормальный вариант контрактного двигателя.

Пробег двигателя обычно указывается. Но если даже у автомобиля в сборе пробег считается величиной, мягко говоря, переменной, причем в сторону уменьшения, то что уж говорить про отдельно взятый мотор.

Поставщик двигателя или коробки передач обычно помечает все ответственные соединения краской, чтобы агрегат не вскрывали. Но некоторые проверки можно выполнить еще до его установки в автомобиль. Так вы отсечете сразу совсем убитый экземпляр, особенно если покупали его по нижней цене рынка. Такие проверки мы опишем ниже, в разделе про самостоятельный осмотр перед покупкой.

Обо многом говорит и страна происхождения демонтированного двигателя или коробки. Чаще всего агрегаты из Японии имеют более высокое качество и сохранность. Хуже дела с обстоят с поставками из ОАЭ, и еще хуже – из Беларуси. В последнем случае встречаются моторы, оставившие молодость на европейских автобанах и еще намотавшие многие-многие километры по соседней стране.

Итак, надежда купить приличный мотор есть, если вы не будете стремиться к покупке самого дешевого агрегата и позаботитесь об оформлении гарантии.

Выбираем лично

Вы пришли на склад демонтированных агрегатов и выбираете себе подходящий. Первым делом нужно обратить внимание на…

1. Условия хранения

Под открытым небом в двигатели может попадать влага, вызывающая быструю коррозию ответственных деталей. Коробки передач в этом смысле защищены чуть лучше, но сквозь обрезанные шланги охлаждения (их никто не глушит) вода может попасть внутрь. Лучше, если агрегаты, предназначенные на продажу, хранятся хотя бы под навесом.

Такие условия хранения контрактных моторов можно признать достойными.

2. Заводской герметик

Мы подошли к «нашему» агрегату. Первым делом смотрим на разъемы двигателя или коробки. Уже много лет большинство стыков уплотняются герметиками. И они после заводской сборки немного выглядывают из швов. Но герметик должен лежать ровной «колбаской» и иметь «родной» цвет – чаще всего, серый. Грубо вылезший черный или красный герметик – верное свидетельство того, что агрегат разбирали и собирали непрофессионалы.

Так выглядит заводской герметик на новом моторе. И так же он будет выглядеть через 10-15 лет, если агрегат не вскрывали.

3. Ржавчина в системе охлаждения

В открытых патрубках системы охлаждения допустим лишь легкий светлый налет. Обильная ржавчина говорит о возможных неприятностях с системой охлаждения, что заставит менять некоторые узлы, а то и затруднит охлаждение мотора.

4. Отсутствие тюнинга

На двигателе очень нежелательны следы того, что им владел любитель тюнинга. Фильтры нулевого сопротивления, дополнительные элементы управления турбокомпрессором говорят о том, что двигатель в прошлой жизни мучили и для вас ресурса уже не осталось.

5. Отсутствие ГБО

Впускной трубопровод мотора, питавшегося раньше газом, просверлен для установки форсунок, что неудобно при монтаже. А еще, как на любом «газовом» двигателе, есть вероятность, что выпускные клапаны и их седла уже подгорели.

6. Заглянуть в выпускные окна

Если двигатель продается без выпускного коллектора, то нужно заглянуть в выпускные окна в головке блока цилиндров. Там не должно быть огромного количества маслянистого нагара и белой пыли от разрушившегося каталитического нейтрализатора.

Если впускной трубопровод отсутствует, то можно осмотреть и впускные клапаны.

7. Мойка – разумная

Агрегаты обычно продают вымытыми в той или иной степени. Правильно, если их моют бензином и кистью. Хуже, если водой под большим давлением. При такой мойке агрегат блестит, но вода может попасть внутрь и вывести его из строя.

8. Следы течей

Если агрегат помыт без фанатизма, то на нем можно различить следы потеков масла или антифриза.

9. Заглянуть в маслозаливную горловину и осмотреть щуп

В отверстии маслозаливной горловины не должно быть обильных отложений масла, превратившегося буквально в кокс. Причем смотреть надо, по возможности, под углом, подсветив фонариком. На масляном щупе масла может не быть. Например, из Японии моторы всегда идут «сухими». Но и следов влаги или густых черных отложений быть не должно.

10. Масляный фильтр

Отверните масляный фильтр. В нем не должно быть черных сгустков. Больше информации даст фильтр со сменным картриджем. Там можно увидеть даже металлическую стружку, что нехорошо.

11. Заглянуть в турбокомпрессор

Если мотор идет с турбокомпрессором, то его состояние можно оценить, заглянув в горячую и холодную части и покачав ротор. Небольшой радиальный люфт допустим, осевой – нет.

Контрактные турбокомпрессоры также присутствуют на рынке запчастей.

12. Повращать

За головку болта крепления шкива коленчатого вала мотор нужно попробовать провернуть. Он должен вращаться мягко и плавно, при этом через каждые пол-оборота в четырехцилиндровом моторе должно ощущаться сжатие воздуха, вызывающее сопротивление вращению. Оно должно быть достаточно заметным и равномерным для всех четырех цилиндров.

13. Эндоскопия

Солидные торговые площадки могут позволить заглянуть в цилиндры двигателя принесенным вами эндоскопом, а самые продвинутые даже предоставят свой прибор. В цилиндрах должно быть все хорошо. Стенки цилиндра не должны быть задраны и желательно, чтобы сохранился хон (следы окончательной обработки стенок цилиндров), хоть и немного «полысевший». Клапаны должны быть целые, нагара на днище поршня и тарелках клапанов не должно быть слишком много.

Вывод

Самому выбирать двигатель – сложнее, но и интереснее. Тем не менее, и здесь не забудьте об оформлении гарантии.

Не ведитесь на вредные советы «мастеров» и не делайте этого с машиной.