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Не ведитесь на вредные советы «мастеров» и не делайте этого с машиной

Эксперты «За рулем» предостерегли автовладельцев от необдуманных улучшений авто

Обычно с наступлением весны принято давать автомобильные советы сезонного характера. Подкачай там, проверь это, замени то, купи сё. Но не все советы бывают на пользу.

В этой подборке – предостережения экспертов «За рулем» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина.

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1. Не гоняйте с шиком по лужам

Кататься по лужам после дождя с целью очистить днище и подкрылки машины может быть опасным по нескольким причинам. Вода, которая попадает на впуск двигателя, может вызвать гидроудар и повредить двигатель. Также вода в луже может вызвать потерю сцепления с дорогой, что может привести к потере контроля над автомобилем. Резкое охлаждение каталитического нейтрализатора, который находится в «банке» под машиной, может привести к его повреждению.

2. Не ставьте фильтры нулевого сопротивления

Это такая забавная разновидность воздушных фильтров, сопротивление прохождению воздуха через которые несколько меньше. Но отнюдь не нулевое. При этом приходится часто пропитывать их специальными составами, а если нечасто, то это будут фильтры нулевой очистки.

3. Не меняйте штатные лампочки на улучшенные

Проблема заключается в том, что лампочки, которые обещают улучшение на 30% или другие значительные показатели, часто не достигают ожидаемого эффекта. Обычно такие обещания относятся только к незначительному улучшению светового потока в небольших областях, и никакого другого значимого улучшения не происходит. Кроме того, такие лампочки могут иметь более короткий срок службы. Рекомендуется устанавливать самые обычные лампочки и менять их парами – для равномерного освещения.

Эксперты назвали еще одну напасть весной для автомобилей

4. Не портите масло и топливо добавками без явной необходимости

Ни один производитель топлива или масла, как и все без исключения автопроизводители, не рекомендуют добавлять в свои продукты дополнительные присадки или добавки. Единственные случаи, когда может потребоваться добавление чего-либо, возникают при необходимости удаления скопившейся воды в топливном баке или при устранении негативных последствий от использования низкооктанового топлива. Но в ситуации, когда просто тупо хочется «улучшить что-нибудь», нужно десять раз подумать.

5. Не мойте лишний раз двигатель

Организовывать мойку современного мотора нужно либо очень тщательно, либо вообще никак! Уж слишком много на движке мест, которые боятся попадания воды. Генератор, стартер, датчики системы управления двигателем, блоки системы управления двигателем и автоматической коробкой передач. Загонять лишний раз воду под давлением в зазоры всяких агрегатов – дело вредное во всех смыслах. Поэтому мойку мотора лучше доверить специалистам или проводить ее очень осторожно, избегая попадания воды в указанные уязвимые места.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
01.05.2024
Фото:Depositphotos
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