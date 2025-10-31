Аккумулятор, который отлично работает на морозе — такой уже существует!
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Появились сообщения об автомобильных биполярных аккумуляторах – что это такое?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:
– Это попытка модернизации классической АКБ.
Разноименные электроды в месте соединения образуют подобие сэндвича: такой объединенный электрод назвали биполярным.
По сравнению с «классикой» изменено расположение полюсных выводов и расположение плотно упакованных электродов: они лежат горизонтально, а не стоят вертикально.
Основным преимуществом таких батарей разработчики считают их устойчивую работу на морозе.
