Аккумулятор, который отлично работает на морозе — такой уже существует!

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Появились сообщения об автомобильных биполярных аккумуляторах – что это такое?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Это попытка модернизации классической АКБ.

Разноименные электроды в месте соединения образуют подобие сэндвича: такой объединенный электрод назвали биполярным.

По сравнению с «классикой» изменено расположение полюсных выводов и расположение плотно упакованных электродов: они лежат горизонтально, а не стоят вертикально.

Основным преимуществом таких батарей разработчики считают их устойчивую работу на морозе.

