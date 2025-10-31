#
Ездишь без нарушений – получай бензин со скидкой
31 октября
Ездишь без нарушений – получай бензин со скидкой
В Госдуме предложили поощрять примерных...
Белорусский «китаец» по цене Весты — проверили, каков он на ходу!
31 октября
Белорусский «китаец» по цене Весты — проверили, каков он на ходу!
Никита Гудков: У Belgee S50 есть то, чем многие...
Стало известно, почему в Москве и Питере бросились покупать подержанные авто
31 октября
Стало известно, почему в Москве и Питере бросились покупать подержанные авто
Авто.ру Бизнес: в Москве и СПб автомобили с...

Аккумулятор, который отлично работает на морозе — такой уже существует!

Эксперт «За рулем» рассказал о технических особенностях биполярных аккумуляторов

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Появились сообщения об автомобильных биполярных аккумуляторах – что это такое?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Это попытка модернизации классической АКБ.

Разноименные электроды в месте соединения образуют подобие сэндвича: такой объединенный электрод назвали биполярным.

По сравнению с «классикой» изменено расположение полюсных выводов и расположение плотно упакованных электродов: они лежат горизонтально, а не стоят вертикально.

Основным преимуществом таких батарей разработчики считают их устойчивую работу на морозе.

У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

  • Критерии выбора зарядных устройств для аккумуляторов автомобилей перечислены здесь.
Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

31.10.2025 
