Батарея разрядилась «в ноль» — что делать

Пытаемся оживить батарею, напряжение на которой снизилось почти до нуля

Бывает, что батарея не просто подсаживается, а разряжается. Единого ответа на вопрос «Как быть?» в этом случае нет и быть не может – слишком многое зависит от состояния батареи.

Полностью разряженной считается АКБ с напряжением на полюсных выводах 10,5 В. Но сейчас нас интересуют случаи, когда мультиметр показывает всего несколько вольт. Что делать в таких ситуациях?

Варианты оживить батарею

Бустер и прикуривание

При полностью разряженной батарее помочь сможет далеко не всякий бустер. Некоторые отказываются работать, если «не видят» штатной батареи. Если напряжение разряженной батареи ниже определенного уровня, это воспринимается многими бустерами как ее полное отсутствие. Напряжение на их выводах при этом не появится. Зачастую так себя ведут конденсаторные устройства.

Гораздо проще, казалось бы, пустить мотор от внешней АКБ – например, «прикуривая» от другой машины. Здесь успех практически гарантирован – мотор вы пустите. Но надо четко понимать, что батарея при этом вовсе не обязана оживать. Неприятная ситуация может выглядеть так: вы добрались из Москвы, скажем, до Алексина, там заглушили мотор, а затем вдруг осознали, что ничего не поменялось и что он опять не желает пускаться. Исходная задача в этом случае считается не выполненной.

Пускозарядник – устройство хорошее, но – стационарное. И, опять-таки, мотор вы пустите, но не факт, что батарея при этом оживет.

Подзарядить батарею, не снимая с машины

Для этого АКБ нужно подсоединить на какое-то время к полностью заряженной коллеге – с этой целью подойдут даже не самые толстые провода. Следует время от времени контролировать величину напряжения на полюсных выводах заряжаемой батареи – по динамике будет понятно, оживает она или нет. Если напряжение (после отключения донора, конечно же) уверенно растет по сравнению с исходным, то батарея может ожить.

Маловато, но есть надежда на то, что батарея оживает.

Вместо внешней батареи иногда может помочь и бустер – из числа упомянутых выше. Но при полном разряде батареи его небольшой энергии для этой цели может и не хватить – придется время от времени где-то подзаряжать его, а потом вновь возвращаться к неподвижной машине. Такое вполне возможно в ситуациях, когда автомобиль неудачно припаркован где-то в дальнем углу двора, а потому на машине-доноре к нему не подобраться.

Снять батарею и попытаться оживить ее в стационарных условиях

Если на улице сильный мороз, то батарею желательно согреть. Сняв АКБ с автомобиля, надо поместить ее минут на 30-40 в таз с горячей водой. Теплая батарея гарантированно будет работоспособнее, чем ледяная. Этот простейший способ можно совместить с зарядкой: совместные усилия лишь ускорят процесс оживления батареи.

Чем заряжать полностью разряженную батарею? К сожалению, практика показывает, что большинство новомодных малогабаритных зарядных устройств с подобными задачами не справляются. Часто это проявляется в том, что они просто «не видят» разряженную АКБ и не понимают, что от них хотят. Некоторые автовладельцы даже советуют в таких ситуациях подцеплять к заряднику две батареи, одна из которых нормальная.

Все сходятся на том, что зарядник «старой школы» (с трансформатором и диодным мостиком) начинает работать, даже если батарея разряжена до нуля.

В любом случае, надо попробовать поработать с тем, что есть в наличии – может быть, что страхи напрасны.

Купить новую АКБ

Это – гарантированное решение проблемы: если, конечно, средства позволяют. Но все равно неразумно будет не попытаться оживить разряженную батарею.

Живучесть батарей AGM

Испытания журнала «За рулем» недавно опять подтвердили, что батареи AGM обладают расширенным ресурсом.

Суть испытаний состояла как раз в том, что несколько батарей – AGM и «классических» – специально несколько раз разряжали «в ноль», а потом пытались зарядить, после чего проверяли, сильно ли изменилась их исходная емкость.

Испытания показали, что жизнестойкость батарей AGM существенно выше, чем у более ранних конструкций. Судите сами: после серии из трех коротких замыканий резервная емкость указанных батарей разных брендов и типоразмеров составила от 91,7% до 96,4% от исходной. А вот у обычных батарей результаты гораздо скромнее: от 41,0% до 68,5%.

Добавим, что всякий раз при подключении к ним зарядного устройства возникали сомнения, оживут они или нет: принимать зарядный ток они сначала вообще не хотели. С батареями AGM ничего подобного не наблюдалось.

