Как выбрать безопасное зарядное устройство для АКБ машины

Эксперт Ревин назвал критерии выбора зарядников для аккумуляторов автомобилей

Владельцы новых автомобилей чаще всего не задумываются о покупке зарядного устройства — и напрасно!

Например, мне пришлось недавно помогать запустить двигатель нового китайского кроссовера, у которого за ночь полностью села батарея. Оказалось, что у автомобиля было запрограммировано через центральный монитор непрерывное горение габаритных огней. Водитель же, покидая машину накануне вечером, думал, что они «проводят его до дома» и погаснут.

Что уж говорить о немолодых автомобилях, АКБ которых потеряли былую емкость, а утечки тока в бортовой сети стали больше. Также батарея будет постоянно недозаряжаться при проблемах с генератором автомобиля.

Типы зарядных устройств для автомобилей

Зарядка для АКБ с ручным управлением

Это самый старый тип зарядных устройств. На таких приборах встречается переключатель напряжения 6-12-24 В и обязательно есть регулятор тока. Для автомобильной батареи нас интересует стандартное напряжение в 12 В, которое зачастую на корпусе обозначается как 15 В. Амперметр, обязательно присутствующий на корпусе такого прибора, раньше был стрелочным, а сегодня производители переходят на цифровые дисплеи.

Кулон-715А – пример устройства с регулировкой зарядного тока и стрелочным амперметром. Ориентировочная цена – 4400 рублей.

Автовладелец должен сам выбрать ток заряда. Правильным считается ток (в амперах), численно равный одной десятой величины емкости АКБ. Так, для батареи емкостью 65 А·ч ток должен составлять 6,5 А. Но, по мере заряда, ток будет падать. Если вы вручную станете поддерживать его на таком значительном уровне, то к концу заряда может начаться интенсивное газовыделение. Придется открывать пробки, если они есть. Такая зарядка требует внимания.

Орион PW 100 – зарядное устройство, выдающее 14,3 В и ток до 20 А. То есть АКБ можно подключить на неограниченное время, и его условия работы будут такими же, как на едущем в долгое путешествие автомобиле. Удобный бонус – наличие розетки, что позволяет подключать гаджеты (наподобие видеорегистраторов) для предварительной настройки их дома или в гараже. Ориентировочная цена устройства – 5700 рублей.

Гораздо проще использовать режим заряда постоянным напряжением, если устройство имеет таковой. Этот режим полностью совпадает с теми условиями, в которых АКБ работает на автомобиле. Таких устройств немного, но они встречаются. Но подобные устройства нельзя полноценно считать «приборами с ручным управлением», они вообще не регулируемые, но по степени простоты их правильнее отнести к данной группе.

Существуют и гораздо более мощные пуско-зарядные устройства типа Airline AJS-80-04. Стабильное напряжение на уровне 14,8 В и ток до 80 А позволят и подзарядить аккумулятор, и, при необходимости, быстро пустить двигатель при разряженной батарее. Если есть гараж с электросетью – вещь очень удобная. Ориентировочная цена – 9500 рублей.

Программируемые зарядные устройства для АКБ автомобилей

В этой группе, в основном, соревнуются два отечественных производителя, продающие зарядники под брендами «Кулон» и «Орион».

Посредством довольно сложной последовательности нажатий кнопок можно отрегулировать режимы зарядки – предварительный, основной и поддерживающий. Даже если человек знает, какими должны быть токи и напряжения в этих режимах, настраивать их придется долго и кропотливо.

В отличие от современных гаджетов, на экранах которых процесс отображается в виде графиков, здесь информация выводится на дисплей, как у советских часов «Электроника».

Вымпел-55. Даже по дисплею видно, что настройка излишне усложнена. Что значит настройка «звук нажатия»? Это чтобы иметь возможность заряжать АКБ возле детской колыбельки и не разбудить младенца? Налицо переусложнение. Ориентировочная цена – 5500 рублей.

Единственная функция, ради которой стоит связываться с подобным устройством, – это отображение количества отданных батарее ампер-часов. Но все равно трудности с программированием приводят к тому, что большинство пользователей устанавливает ток не выше одной десятой емкости батареи и на том успокаиваются. Еще один плюс заключается в том, что устройства такого типа показывают «конец заряда» и отключаются.

Прибор может индицировать количество отданных АКБ ампер-часов.

Автоматические зарядные устройства для АКБ автомобиля

Самые простые автоматические зарядники не имеют органов управления и индицируют режим «заряжаю – зарядил» с помощью одного двухцветного светодиода.

Обычно они дают не слишком высокое напряжение (до 14,4 В) и ток, не превышающий 5-7 А.

Простейший и недорогой зарядник Airline ACH-5A-11. Ориентировочная цена – 2000 рублей.

В продаже есть множество современных китайских зарядных устройств с подстройкой одной кнопкой только под тип батареи.

За весьма небольшую сумму, не превышающую 1600 рублей, торговые площадки, в том числе и наши, с доставкой «завтра», предлагают приобрести любое из множества устройств. Зарядники окрашиваются в самые разные цвета, имеют замысловатый дизайн, но алгоритм работы у всех схожий. Различия заключаются только в максимальном выдаваемом токе.

Полюбуйтесь на возможности выбора заряжаемых батарей: стандартные, AGM, с жидким электролитом, мотоциклетные и есть даже «режим восстановления».

Такие зарядные устройства учитывают температуру помещения, в котором идет заряд. В большинстве режимов они показывают ток и напряжение заряда. Заряд идет по сложному алгоритму с предварительным режимом десульфатации (для тех АКБ, где это нужно).

По своему 40-летнему опыту использования зарядных устройств (начиная с трансформатора, параметры которого менялись числом подключенных витков вторичной обмотки в 1980-х годах, и до современных программируемых образцов) скажу, что так удобно заряжать АКБ, как современными китайцами приборами, еще никогда не было.

Сильно разряженную батарею можно включить сразу в режим восстановления – примерно за ночь устройство покажет полную зарядку и отключится сама. При желании цикл можно повторить еще раз: с продвинутой автоматикой вреда от этого не будет.

Если использовать стандартный режим, то АКБ зарядится быстрее, а ток, напряжение и процент заряда вы будете наблюдать на дисплее.

Учитывая невысокую цену, я голосую за современные автоматические китайские зарядники.

Альтернативы зарядным устройствам АКБ автомобиля

Существует несколько вариантов обходиться без зарядного устройства. К ним приходится прибегать, если автомобиль хранится там, где нет доступа к электросети, или у вас нет возможности демонтировать и отнести АКБ домой для зарядки.

Первый – самый простой способ – снимать клемму с батареи по окончании поездки или использовать простейший выключатель «массы». Такой способ поможет, если утечки в бортовой сети автомобиля велики.

Второй способ – использовать автоматический отключатель массы «Стоп-разряд». Такое небольшое устройство, закрепленное на минусовой клемме АКБ, отключит ее от бортовой сети, как только напряжение упадет ниже заданного уровня.

Третьим способом будет «реанимация» автомобиля перед поездкой с помощью литий-ионного бустера.

Это практически Power Bank для автомобиля.

Последний, червертый способ альтеративного пуска – это прибегнуть к помощи добрых людей. Вам либо «дадут прикурить» с помощью проводов, либо «дернут» вашу машину на буксире, если у вас механическая коробка передач.

