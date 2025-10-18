#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Заменить топливный насос и не разориться — раскрываем секрет

Отчет по эксплуатации седана Citroen C4 2013 года из парка «За рулем»

Citroen C4 Sedan, 1.6T (150 л. с.), А6

На что потратить миллион — 12 лет с иномаркой нашей сборки
  • Изготовитель – Citroen Россия, Калуга
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 131 500 км

При пуске после ночной стоянки двигатель стал требовать неоднократного резкого нажатия педали газа. Только после этого мотор начинал работать ровно. После недолгой стоянки двигатель пока запускался нормально и на ходу неисправность не проявлялась. Разве что расход топлива, как показалось, увеличился. Но через неделю появились провалы уже и на ходу – на переходных режимах.

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

Поскольку несколько лет назад уже сталкивался с такой проблемой, подозрение пало на топливный насос высокого давления. Так и оказалось. За оригинальный насос просят от 70 тысяч рублей. Есть дешевле, но сомнительного происхождения. Надежнее купить отремонтированный теми, кто вызывает доверие. Цена – 28 тысяч. Расход топлива после замены снизился, кстати, примерно на 15%.

После замены ТНВД расход топлива снизился примерно на 15%.
После замены ТНВД расход топлива снизился примерно на 15%.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

  • Какие неприятности настигли Ситроен на 123 000 км пробега, подробно рассказано в этой публикации.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Канунников Сергей
Фото:
«За рулем»
18.10.2025 
Отзывы о Citroen C4 (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Citroen C4  2011
/ срок владения: более 5 лет
Комментарий:
Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась она на 160000 км!! нареканий вообще нет к машине...если б покупал новую машину то взял бы опять ее...все работает в идеале..очень комфортна..молодцы французы!!!..Что касается коробки (у меня автомат, тот самый AL4) нареканий тоже нет,ни разу не подвела, хотел бы конечно сравнить с Aisin, но нет возможности...минус бездарю писателю
+55