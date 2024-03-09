Куда утекает антифриз: три причины попасть на деньги

Траты на ремонт Citroen C4 за 5000 км составили почти 125 000 рублей

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С нашим Ситроеном не соскучишься. Впрочем, почти год ничего из ряда вон выходящего с ним не происходило. Плановое ТО на 120 тысячах км пробега не выявило патологий, поэтому дело ограничилось плановой заменой масла фильтров и свечей зажигания.

Прошло всего 3000 км – и началось! Антифриз стал уходить – сначала понемногу. Обнаружить течь впопыхах, без подъемника, не удалось. Но течь явно прогрессировала: даже короткие поездки не обходились без долива охлаждающей жидкости. На сервисе течь тоже нашли не сразу. Помог опыт. Подтекал по «шву» пластмассовый корпус термостата. Говорят, на таком пробеге это типично. Заменили.

Citroen C4 Sedan

Но интрига бывает не только в романах и кинотриллерах. Тут-то и началась трагикомедия. Дня через три после ремонта уровень антифриза вновь упал. Теперь на поиски течи ушло куда больше времени, поскольку ее вроде как и не было. Перебрав все возможные варианты, наконец, сняли клапанную крышку и обнаружили подтек красной жидкости из-под технологической пробки в торце головки блока цилиндров. Может, и не самый худший, но один из худших возможных вариантов.

В интернете полно рассказов о выпадающих пробках. Но речь о 120‑сильных атмосферных моторах, а для 150‑сильного наддувного, как на нашем Ситроене, такая поломка не считается типичной. А в нашем случае пробка и не выпала, а начала разрушаться.

Поскольку антифриз красный, подтек из-под пробки увидели сразу. Главное – догадаться внимательно осмотреть масляный щуп и снять клапанную крышку.

В итоге: снятие и ремонт головки блока и замена всего, что в таких случаях положено менять. Стоимость работ и деталей – 93 тысячи рублей. Ужас, конечно! Но учитывая цены на автомобили на вторичном рынке, в том числе на десятилетние Ситроены, за которые в рублях просят нынче больше, чем они стояли в 2013 году, может, и терпимо.

Как ни смешно или грустно, но и на этом история течей не закончилась! Недели через две антифриз вновь стал убывать. Опять подъемник и поиск. Подозревали помпу, но, подняв в системе давление, обнаружили разрушающуюся отводную трубку, расположенную за двигателем. Деталь недорогая – около 1600 рублей. Но чтобы ее заменить, нужно, как говорится, «разобрать полмашины».

Набор деталей, необходимых для ремонта головки блока, а также треснувшая крышка расширительного бачка и подтекавший ­термостат.

Вдоволь навозившись с системой охлаждения Ситроена, первую неделю после последнего ремонта начинал каждую поездку с контроля уровня охлаждающей жидкости. Прямо как предписывали инструкции сороковых-пятидесятых годов!

В общем, за последние 5000 км пробега средняя стоимость одного километра выросла на целый рубль и достигла 7,7 руб./км. Звучит вроде не страшно, если не уточнять, что за это время на машину ушло почти 125 тысяч рублей. И это без учета бензина, который, как известно, тоже не дешевеет. Но это уже другая тема.

Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6

Изготовитель – ПСМА Рус, Калуга

Год выпуска – 2013

В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013

Пробег на момент отчета – 123 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–123 000 км)*

Расходы на содержание 0–123 000 км – 946 786 ₽

Из них бензин – 459 958 ₽

459 958 ₽ Расходы на содержание 118 000–123 000 км – 153 888 ₽

Из них бензин (АИ-95, средний расход 10,7 л/100 км) – 29 291 ₽

29 291 ₽ ТО (масло, фильтры, свечи, работы на СТО) – 15 688 ₽

15 688 ₽ Замена термостата (работы на СТО) – 20 445 ₽

20 445 ₽ Ремонт головки блока цилиндров (работы на СТО) – 93 574 ₽

93 574 ₽ Замена отводной трубки охлаждающей жидкости (работы на СТО) – 10 578 ₽

10 578 ₽ Стоимость 1 км пробега – 7,7 ₽

* Без учета бензина на марафон «60 часов "За рулем"», транспортного налога, ­расходов на полисы ОСАГО и каско, а также ремонтов после аварий.

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