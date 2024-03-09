Куда утекает антифриз: три причины попасть на деньги
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
С нашим Ситроеном не соскучишься. Впрочем, почти год ничего из ряда вон выходящего с ним не происходило. Плановое ТО на 120 тысячах км пробега не выявило патологий, поэтому дело ограничилось плановой заменой масла фильтров и свечей зажигания.
Прошло всего 3000 км – и началось! Антифриз стал уходить – сначала понемногу. Обнаружить течь впопыхах, без подъемника, не удалось. Но течь явно прогрессировала: даже короткие поездки не обходились без долива охлаждающей жидкости. На сервисе течь тоже нашли не сразу. Помог опыт. Подтекал по «шву» пластмассовый корпус термостата. Говорят, на таком пробеге это типично. Заменили.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Но интрига бывает не только в романах и кинотриллерах. Тут-то и началась трагикомедия. Дня через три после ремонта уровень антифриза вновь упал. Теперь на поиски течи ушло куда больше времени, поскольку ее вроде как и не было. Перебрав все возможные варианты, наконец, сняли клапанную крышку и обнаружили подтек красной жидкости из-под технологической пробки в торце головки блока цилиндров. Может, и не самый худший, но один из худших возможных вариантов.
В интернете полно рассказов о выпадающих пробках. Но речь о 120‑сильных атмосферных моторах, а для 150‑сильного наддувного, как на нашем Ситроене, такая поломка не считается типичной. А в нашем случае пробка и не выпала, а начала разрушаться.
В итоге: снятие и ремонт головки блока и замена всего, что в таких случаях положено менять. Стоимость работ и деталей – 93 тысячи рублей. Ужас, конечно! Но учитывая цены на автомобили на вторичном рынке, в том числе на десятилетние Ситроены, за которые в рублях просят нынче больше, чем они стояли в 2013 году, может, и терпимо.
Как ни смешно или грустно, но и на этом история течей не закончилась! Недели через две антифриз вновь стал убывать. Опять подъемник и поиск. Подозревали помпу, но, подняв в системе давление, обнаружили разрушающуюся отводную трубку, расположенную за двигателем. Деталь недорогая – около 1600 рублей. Но чтобы ее заменить, нужно, как говорится, «разобрать полмашины».
Вдоволь навозившись с системой охлаждения Ситроена, первую неделю после последнего ремонта начинал каждую поездку с контроля уровня охлаждающей жидкости. Прямо как предписывали инструкции сороковых-пятидесятых годов!
В общем, за последние 5000 км пробега средняя стоимость одного километра выросла на целый рубль и достигла 7,7 руб./км. Звучит вроде не страшно, если не уточнять, что за это время на машину ушло почти 125 тысяч рублей. И это без учета бензина, который, как известно, тоже не дешевеет. Но это уже другая тема.
Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6
- Изготовитель – ПСМА Рус, Калуга
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013
- Пробег на момент отчета – 123 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–123 000 км)*
- Расходы на содержание 0–123 000 км – 946 786 ₽
- Из них бензин – 459 958 ₽
- Расходы на содержание 118 000–123 000 км – 153 888 ₽
- Из них бензин (АИ-95, средний расход 10,7 л/100 км) – 29 291 ₽
- ТО (масло, фильтры, свечи, работы на СТО) – 15 688 ₽
- Замена термостата (работы на СТО) – 20 445 ₽
- Ремонт головки блока цилиндров (работы на СТО) – 93 574 ₽
- Замена отводной трубки охлаждающей жидкости (работы на СТО) – 10 578 ₽
- Стоимость 1 км пробега – 7,7 ₽
* Без учета бензина на марафон «60 часов "За рулем"», транспортного налога, расходов на полисы ОСАГО и каско, а также ремонтов после аварий.
Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Отзывы о Citroen C4 (6)
Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась она на 160000 км!! нареканий вообще нет к машине...если б покупал новую машину то взял бы опять ее...все работает в идеале..очень комфортна..молодцы французы!!!..Что касается коробки (у меня автомат, тот самый AL4) нареканий тоже нет,ни разу не подвела, хотел бы конечно сравнить с Aisin, но нет возможности...минус бездарю писателю