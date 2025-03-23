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Citroen C4 2013 года — почем запчасти?

Замена тормозных колодок для 11-летнего Ситроена обошлась в 9000 рублей

Citroen C4 Sedan, 1.6T (150 л. с.), А6

  • Изготовитель – ПСМА Рус, Калуга
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013
  • Пробег на момент отчета – 129 000 км
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Старый шоферский принцип «хороший звук наружу выйдет» срабатывает почти всегда. Вопрос – насколько быстро и с какими последствиями? Второе правило – автомобилю лучше ездить, чем стоять – тоже часто подтверждается.

Так получилось, что поздней осенью Citroen больше стоял, чем ездил. Когда при начале поездки утром стали слышны щелчки сзади, догадаться, что колодки прикипают к дискам, было несложно. Только вопрос, каковы будут последствия, оставался открытым.

Не повезло! На ближайшем ТО обнаружили, что одна накладка практически разрушилась. Помимо замены комплекта задних колодок, охотно согласился на обслуживание и передних тормозов, чтобы продлить жизнь дискам и колодкам. Всё вместе обошлось в 9000 рублей.

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В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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Канунников Сергей
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 14
23.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Citroen C4 (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Citroen C4  2011
/ срок владения: более 5 лет
Комментарий:
Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась она на 160000 км!! нареканий вообще нет к машине...если б покупал новую машину то взял бы опять ее...все работает в идеале..очень комфортна..молодцы французы!!!..Что касается коробки (у меня автомат, тот самый AL4) нареканий тоже нет,ни разу не подвела, хотел бы конечно сравнить с Aisin, но нет возможности...минус бездарю писателю
+44