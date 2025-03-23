Citroen C4 2013 года — почем запчасти?

Замена тормозных колодок для 11-летнего Ситроена обошлась в 9000 рублей

Citroen C4 Sedan, 1.6T (150 л. с.), А6

Изготовитель – ПСМА Рус, Калуга

– ПСМА Рус, Калуга Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013

– с июня 2013 Пробег на момент отчета – 129 000 км

Старый шоферский принцип «хороший звук наружу выйдет» срабатывает почти всегда. Вопрос – насколько быстро и с какими последствиями? Второе правило – автомобилю лучше ездить, чем стоять – тоже часто подтверждается.

Так получилось, что поздней осенью Citroen больше стоял, чем ездил. Когда при начале поездки утром стали слышны щелчки сзади, догадаться, что колодки прикипают к дискам, было несложно. Только вопрос, каковы будут последствия, оставался открытым.

Не повезло! На ближайшем ТО обнаружили, что одна накладка практически разрушилась. Помимо замены комплекта задних колодок, охотно согласился на обслуживание и передних тормозов, чтобы продлить жизнь дискам и колодкам. Всё вместе обошлось в 9000 рублей.

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