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Как курс рубля отразится на ценах машин с пробегом

Эксперт Франк оценила, как укрепление рубля отразится на рынке подержанных автомобилей

К началу весны спрос на вторичном автомобильном рынке России снизился. Покупатели, вероятно, заняли выжидательную позицию, рассчитывая на снижение цен на фоне укрепления рубля.

Неоднозначную ситуацию на рынке прокомментировала Ирина Франк – генеральный директор компании FRANK AUTO.

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Почему рынок машин с пробегом замедлился

«Несмотря на колебания курса доллара и евро, вторичный рынок автомобилей сохраняет относительную стабильность. Основная причина заключается в зависимости цен от стоимости новых машин, которые пока не спешат дешеветь», – отмечает эксперт.

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Кроме того, с 1 января 2025 года вырос утилизационный сбор, что сократило импорт новых автомобилей и усилило давление на вторичный рынок. Покупатели, не готовые переплачивать за новинки, все чаще обращаются к подержанным автомобилям, что поддерживает цены на прежнем уровне.

Сейчас на рынке четко прослеживается разделение:

  • автомобили до 2 млн рублей практически не реагируют на укрепление рубля. Спрос и цены в этом сегменте остаются стабильными;
  • относительно свежие модели (например, LiXiang, Voyah 2023 года выпуска) демонстрируют небольшое снижение стоимости – их цены напрямую зависят от валютных колебаний, так как многие из этих машин ввезены в Россию недавно.

Прогнозы стоимости машин с пробегом

По мнению Ирины Франк, значительного снижения цен ждать не стоит. Более того, в премиальном сегменте возможен даже умеренный рост из-за дефицита качественных автомобилей с пробегом. Рынок недополучает такие машины уже более трех лет, а спрос на них постепенно восстанавливается.

Ирина Франк, генеральный директор компании FRANK AUTO:

— Если курс рубля сохранит позиции или продолжит укрепляться, коррекция цен на 5-10% возможна. Правда, произойдет это не раньше чем через 2-3 месяца – срок, необходимый для обновления складских остатков, завезенных по старым курсам.

Укрепление рубля временно снизило стоимость ввоза подержанных автомобилей из-за рубежа (Корея, Германия, США). Однако конечные покупатели вряд ли увидят снижение цен – продавцы предпочитают сохранять маржу, компенсируя риски будущих валютных колебаний.

Напомним, что 1 мая 2025 года вступят в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Вероятнее всего, это сделает ввоз машин с объемом двигателя свыше 3 литров и возрастом до 3 лет почти нерентабельным, даже для премиальных брендов.

Стабильность курса рубля

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Главным сдерживающим фактором для рынка остается неопределенность. Рубль может вновь ослабнуть, что заставит продавцов пересматривать стратегии.

Кроме того, альтернативный импорт, который сейчас работает преимущественно под заказ, сталкивается с дефицитом надежных поставщиков и логистическими сложностями.

«Пока укрепление рубля не привело к резким изменениям на вторичном рынке. Покупателям, мечтающим о значительном снижении цен, стоит ориентироваться на долгосрочную перспективу – не раньше лета 2025 года. Однако даже в этом случае скидки вряд ли превысят 10%, а в отдельных сегментах вероятен обратный тренд», – резюмирует Ирина Франк.
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«За рулем»
Фото:Depositphotos
21.03.2025 
Фото:Depositphotos
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