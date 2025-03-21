Как курс рубля отразится на ценах машин с пробегом

Эксперт Франк оценила, как укрепление рубля отразится на рынке подержанных автомобилей

К началу весны спрос на вторичном автомобильном рынке России снизился. Покупатели, вероятно, заняли выжидательную позицию, рассчитывая на снижение цен на фоне укрепления рубля.

Неоднозначную ситуацию на рынке прокомментировала Ирина Франк – генеральный директор компании FRANK AUTO.

Почему рынок машин с пробегом замедлился

«Несмотря на колебания курса доллара и евро, вторичный рынок автомобилей сохраняет относительную стабильность. Основная причина заключается в зависимости цен от стоимости новых машин, которые пока не спешат дешеветь», – отмечает эксперт.

Кроме того, с 1 января 2025 года вырос утилизационный сбор, что сократило импорт новых автомобилей и усилило давление на вторичный рынок. Покупатели, не готовые переплачивать за новинки, все чаще обращаются к подержанным автомобилям, что поддерживает цены на прежнем уровне.

Сейчас на рынке четко прослеживается разделение:

автомобили до 2 млн рублей практически не реагируют на укрепление рубля. Спрос и цены в этом сегменте остаются стабильными;

относительно свежие модели (например, LiXiang, Voyah 2023 года выпуска) демонстрируют небольшое снижение стоимости – их цены напрямую зависят от валютных колебаний, так как многие из этих машин ввезены в Россию недавно.

Прогнозы стоимости машин с пробегом

По мнению Ирины Франк, значительного снижения цен ждать не стоит. Более того, в премиальном сегменте возможен даже умеренный рост из-за дефицита качественных автомобилей с пробегом. Рынок недополучает такие машины уже более трех лет, а спрос на них постепенно восстанавливается.

Ирина Франк, генеральный директор компании FRANK AUTO:

— Если курс рубля сохранит позиции или продолжит укрепляться, коррекция цен на 5-10% возможна. Правда, произойдет это не раньше чем через 2-3 месяца – срок, необходимый для обновления складских остатков, завезенных по старым курсам.

Укрепление рубля временно снизило стоимость ввоза подержанных автомобилей из-за рубежа (Корея, Германия, США). Однако конечные покупатели вряд ли увидят снижение цен – продавцы предпочитают сохранять маржу, компенсируя риски будущих валютных колебаний.

Напомним, что 1 мая 2025 года вступят в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Вероятнее всего, это сделает ввоз машин с объемом двигателя свыше 3 литров и возрастом до 3 лет почти нерентабельным, даже для премиальных брендов.

Стабильность курса рубля

Главным сдерживающим фактором для рынка остается неопределенность. Рубль может вновь ослабнуть, что заставит продавцов пересматривать стратегии.

Кроме того, альтернативный импорт, который сейчас работает преимущественно под заказ, сталкивается с дефицитом надежных поставщиков и логистическими сложностями.

«Пока укрепление рубля не привело к резким изменениям на вторичном рынке. Покупателям, мечтающим о значительном снижении цен, стоит ориентироваться на долгосрочную перспективу – не раньше лета 2025 года. Однако даже в этом случае скидки вряд ли превысят 10%, а в отдельных сегментах вероятен обратный тренд», – резюмирует Ирина Франк.

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