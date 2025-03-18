Как укрепление рубля повлияет на стоимость новых автомобилей в России

Эксперт Корнев: Дорожающий рубль сдержит цены после нового повышения утильсбора

В конце зимы нацвалюта укрепилась до 86 рублей за доллар и 93 рублей за евро. Обычно такое отражается на стоимости ввезенных товаров, но в этот раз снижение цен может обойти автомобильный рынок, считает руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Цены на машины могут остаться без изменений из-за больших остатков на дилерских парковках. Это прошлогодние запасы, купленные по старым ценам еще до январского повышения утильсбора, а значит, не зависят от колебаний курса. На задержавшиеся модели могут быть скидки, но только для того, чтобы освободить место для новых закупок, а не потому, что рубль подорожал.

Цены также держат скептические настроения дилеров, которые за эти годы хорошо усвоили непредсказуемость нашей экономики. Машины будут продавать с максимальной маржой, где это возможно, чтобы обеспечить запас денег для будущих партий. Новые закупки могут подорожать, если рубль резко пойдет вниз, так что продавцы перестраховываются.

Стоимость автомобилей до сих пор не сильно изменилась от новых ставок утильсбора, то есть он ещё полностью не отыгран в ценах. Дорожающий рубль может сдержать цены после очередного повышения утильсбора.

В перспективе следующих двух-трех месяцев с дорогим рублем автомобили на рынке могут незначительно подешеветь, в пределах 10% по некоторым позициям, прогнозирует эксперт. Позитивное влияние курса при этом опять же сбавит утильсбор, отмечает он.

Цены на авто и ключевая ставка

Многое также зависит от значений ключевой ставки, считает Корнев. Дорогие проценты по кредитам сожмут спрос еще больше, поставив будущее многих дилеров под вопрос. Ценники будут стоять на месте или медленно снижаться, прощупывая покупательские возможности населения.

Доступные ставки приведут в отрасль долгожданных покупателей, но тогда по закону экономики вместе со спросом оттают и цены, отмечает эксперт.

Сейчас цены на автомобили в России находятся в подвешенном состоянии. В меньшей степени они зависят от курса, сильнее на них влияет ключевая ставка и утильсбор, подытожил Корнев.

Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.