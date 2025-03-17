Скидки — в миллион рублей! В РФ подешевели машины трех брендов

Кроссоверы Evolute i-Sky и i-Jet продаются со скидками более миллиона рублей

В России подешевели машины BAIC, Dongfeng и Evolute – источник сообщает, что в первой половине марта дилеры этих брендов продавали некоторые модели со значительными скидками. Например, паркетник BAIC X35 стал доступнее на 102-128 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

С BAIC X35 ситуация во многом показательная. Собираемые на калининградском «Автоторе» переднеприводные субкомпакт-кроссоверы появились в продаже в мае 2023 года по цене от 1,7 млн рублей. Буквально через десять месяцев цены выросли до «вилки» от 2 225 000 до 2 370 000 рублей. Однако после этого компания не менее четырех раз снижала цены, и уже к концу февраля они упали до 1 764 000 – 1 912 000 рублей, а к середине марта – до нынешних значений: от 1 650 000 до 1 810 000 рублей.

Таким образом, базовый BAIC X35 с мотором 1.5 (116 л.с.) и МКП сейчас можно купить дешевле, чем два года назад, при запуске модели. По похожему пути развивается судьба и других не особенно «раскрученных» моделей и целых китайских брендов.

Dongfeng в начале марта понизил стоимость трех моделей: купе-кроссовер DFSK ix5 потерял в цене 400 тысяч и стоит 1 990 000 рублей, пикап DF6 подешевел на 649–849 тысяч, до 2 650 000 – 2 950 000 рублей, а крупный 7-местный кроссовер DFM 580 – на 600 тысяч, до 1 899 000 рублей...

А «родственник» этого бренда, российский Evolute снизил цены у двух своих электрокроссоверов. Если i-Sky подешевел на 1 млн рублей (-20,3%) и оценивается в 3 920 000 рублей, то i-Jet – сразу на 1 млн 145 тыс. рублей (-17,8%), получив новую цену в 5 275 000 рублей.

При этом многие бренды продолжают поднимать цены, замечает источник. Из тех, кто в первой половине марта переписал прайсы отдельных моделей в сторону увеличения, – Lada, Exeed, Soueast, JAC, GAC и тот же BAIC, за исключением вышеупомянутого X35.

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Источник: Автостат