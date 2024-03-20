Доступнее и «богаче» прошлогодних: модели BAIC обновились по просьбам водителей РФ

Компания BAIC улучшила комплектации двух моделей и изменила рублевые цены на них

Седан BAIC U5 Plus и компактный кроссовер BAIC X35 были дополнительно адаптированы для эксплуатации в российских условиях и получили обновленные комплектации 2024 модельного года, сообщили в пресс-службе компании.

Что касается седана BAIC U5 Plus, то в базовую комплектацию Luxury добавились дистанционный запуск, увеличенный бачок омывателя плюс регулировка водительского сиденья по высоте. Отдельным пунктом идут обогревы: зеркал, форсунок стеклоомывателя и передних сидений.

BAIC U5 Plus

Топовая версия Honor, кроме указанных изменений, пополнилась 17-дюймовыми колёсными дисками и электрорегулировкой водительского кресла.

Версия BAIC U5 Plus с механической трансмиссией доступна в одной комплектации Luxury стоимостью 2 080 000 рублей. Версия с вариатором – в двух комплектациях, Luxury и Honor, которые можно приобрести за 2 150 000 рублей и 2 250 000 рублей соответственно.

Наполнение всех версий BAIC X35 стало богаче. В каждой теперь есть увеличенный бачок стеклоомывателя, а также подогревы передних сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя. Вероятно, это сделали по просьбам российских покупателей, которым не хватало «тёплых» опций.

BAIC X35

Сегодня автомобиль доступен в России в трех комплектациях: Fashion стоимостью 2 225 000 рублей, Fashion Pro за 2 300 000 рублей и Luxury за 2 370 000 рублей.

В отличие от седана U5 Plus, у которого цены на «прошлогодние» комплектации остались прежними, кроссовер X35 существенно подешевел. Так, цена базовой версии Fashion 2023 года понизилась на 300 тысяч рублей, «средней» Fashion Plus — на 330 тысяч рублей, а топовой Luxury — на 70 тысяч рублей.

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Источник: пресс-служба компании BAIC и Автоновости дня