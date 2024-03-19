Эти дизельные двигатели признаны самыми надежными

HotCars перечислил десять самых беспроблемных дизельных моторов в истории

Свежий рейтинг надежности дизельных моторов составили эксперты портала HotCars.

На первое место они поставили 3,0-литровый BMW M57, который выпускался в период с 1998 по 2013 год и выдавал от 181 до 282 «лошадей». Его устанавливали на такие модели, как BMW 3-й, 5-й, 6-й и 7-й серий, а также кроссоверы BMW X разных серий. Эксперты сошлись во мнении, что двигатель BMW M57 практически беспроблемен, а его ресурс достигает 500 тыс. миль или 805 тыс. километров.

На второй строчке оказался 3,0-литровый двигатель Jaguar Land Rover AJD V6, он выпускается с 2004 года и по настоящее время. Этот мотор известен по Jaguar XF, Jaguar XJ и внедорожникам Range Rover. Мощность этого двигателя варьируется от 221 до 275 л.с., его называют одним из самых надежных моторов в истории альянса Jaguar Land Rover.

На третьем месте – 2,0-литровый мотор Audi TDI мощностью от 140 до 190 л.с. Его производство началось в 2003 году и продолжается до сих пор. Этот мотор устанавливают на такие авто, как Audi A3, Audi A4, Audi Q5 и Volkswagen Passat.

Самые надежные дизельные двигатели в истории

1. 3,0-литровый BMW M57 (1998–2013 гг.);

2. 3,0-литровый Jaguar Land Rover AJD V6 (2004 г. — н.в.);

3. 2,0-литровый Audi TDI (2003 г. — н.в.);

4. 6,6-литровый Chevrolet Duramax Engine (2001 г. — н.в.);

5. 2,4-литровый Volvo D5 Engine (2001–2010 гг.);

6. 4,2-литровый Toyota 1HD-FTE (1998–2007 гг.);

7. 1,9-литровый Volkswagen TDI (1989–2009 гг.);

8. 7,3-литровый Ford Power Stroke (1994–2004 гг.);

9. 5,9-литровый Cummins (1984–2007 гг.)

10. 3,0-литровый Chrysler EcoDiesel (2011 г. — н.в.).

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Источник: HotCars