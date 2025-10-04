Сколько стоит хороший обзор? Проверили!

Затраты на ремонт Chevrolet Niva 2013 года — детальный отчет

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5

Изготовитель – GM-АВТОВАЗ

– GM-АВТОВАЗ Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

– с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 196 000 км

Еще зимой пострадало ветровое стекло: что-то прилетело из-под колеса впереди идущего автомобиля. Первым делом я остановился в безопасном месте и заклеил скол скотчем, чтобы внутрь повреждения не попадала грязь и впоследствии стекло можно было бы попробовать отремонтировать.

Будь дело летом, стекло удалось бы подлечить самостоятельно, ремкомплектом со специальным полимером, или в сервисе. Но случилось все в мороз, и после первого же утреннего прогрева по стеклу с хрустом разбежались трещины.

Так что на пробеге 195 тысяч км автомобиль обзавелся новым ветровым стеклом: 13 тысяч рублей за стекло Борского завода с подогревом плюс 4,5 тысячи за замену. После чего хорошим тоном было обновить и щетки стеклоочистителя (800 рублей).

