4 октября
3 октября
3 октября
Сколько стоит хороший обзор? Проверили!

Затраты на ремонт Chevrolet Niva 2013 года — детальный отчет

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5

  • Изготовитель – GM-АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 196 000 км

Еще зимой пострадало ветровое стекло: что-то прилетело из-под колеса впереди идущего автомобиля. Первым делом я остановился в безопасном месте и заклеил скол скотчем, чтобы внутрь повреждения не попадала грязь и впоследствии стекло можно было бы попробовать отремонтировать.

Будь дело летом, стекло удалось бы подлечить самостоятельно, ремкомплектом со специальным полимером, или в сервисе. Но случилось все в мороз, и после первого же утреннего прогрева по стеклу с хрустом разбежались трещины.

Так что на пробеге 195 тысяч км автомобиль обзавелся новым ветровым стеклом: 13 тысяч рублей за стекло Борского завода с подогревом плюс 4,5 тысячи за замену. После чего хорошим тоном было обновить и щетки стеклоочистителя (800 рублей).

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • Как поставить задний самоблок на Chevrolet Niva, подробно рассказано в этой публикации.
Хлебушкин Илья
Фото:
«За рулем»
04.10.2025 
Фото:
«За рулем»
