Как не остаться без машины — 8 главных ошибок водителей при заморозках

«За рулем» напомнил, как автомобилистам быстро приспособиться к зимним условиям

Ошибка №1. Слабая АКБ

Изношенный аккумулятор — ненадежный спутник даже летом. Зимой он способен доставить массу неприятностей. Самая распространенная из них – затрудненный запуск двигателя утром. А еще, возможно, придется оставить машину незакрытой, потому что банально может не хватить заряда даже на включение сигнализации.

Как избежать проблемы. Купить новую АКБ, а старую сдать и получить скидку.

Ошибка №2. Старые стеклоочистители

Почему мы не меняем старые «дворники»? В большинстве случаев из-за лени. А может жалеем денег? Купите хотя бы недорогие. Все равно они будут лучше старых стертых, которые лишь размазывают грязь по стеклу. Рисковать не стоит: однажды из-за грязи на стекле можно не разглядеть встречную машину или пешехода.

Как избежать проблемы. Заменить дворники прямо сейчас! Они продаются везде, даже в супермаркетах. Снимите в качестве образца старые щетки и купите новые. Берите лучше два комплекта: один поставите сейчас, второй оставьте в багажнике. Вскоре скажете себе спасибо за дальновидность.

Ошибка №3. Поздняя смена резины

Теперь зима долго остается теплой, и многие водители откладывают замену резины на последний момент. Зато потом выстраиваются очереди в шиномонтажки. А еще в этот период бывает так называемый «день жестянщика».

Как избежать проблемы. Не откладывать смену шин.

Ошибка №4. Летняя манера вождения

Самая частая ошибка неопытных водителей — это игнорирование ухудшения сцепления с дорогой. Многие продолжают резко стартовать, тормозить и крутить руль, будто лето продолжается. Все это приводит к увеличению числа ДТП.

Как избежать проблемы. С приходом осени следует менять стиль вождения на более аккуратный: трогаться с места и ехать плавно, без рывков, держать дистанцию.

Ошибка №5. Замерзание бачка омывателя

Все понимают, что с похолоданием надо заливать незамерзайку, но каждый год одно и то же: ударил мороз, а в бачке вода.

Как решить проблему. Если все-таки в бачке замерзла вода, можно часа на два загнать авто на теплую парковку торгового центра. После этого можно слить воду с оттаявшего бачка и залить свежую незамерзайку.

Ошибка №6. Не давать двигателю прогреться

Перед поездкой двигателю полезно немного прогреться. Однако многие этого не делают. Это грубая ошибка: поездки «на холодную» сокращают ресурс не только двигателя, но и коробки передач.

Как избежать проблемы. Выделите пять минут на прогрев двигателя: начните выходить немного раньше. Спустя неделю выработается привычка прогревать двигатель.

Ошибка №7. Тусклый свет фар

Летом слабое свечение фар не мешает, ведь на улице долго светло. Однако темные декабрьские вечера без снега показывают всю важность яркого освещения. При слабых фарах любая поездка превращается в мучение.

Как избежать проблемы. Отрегулируйте свет фар и при необходимости замените лампочки. Очистите, отполируйте и защитите лаком рассеиватели.

Ошибка №8. Неправильная парковка

Есть давний спор о правильной парковке автомобиля: «передом» или «задом». Большинство автомобилистов высказываются за парковку задом, мордой на выезд. Так утром легче запустить двигатель при слабом аккумуляторе и в экстренном случае проще погрузить машину на эвакуатор.

Также зимой важно тщательно выбирать место для парковки, чтобы сверху не прилетела сосулька или рядом не сгрузили кучу снега, перегородив выезд. Еще важно убедиться, что ваш автомобиль не перекрывает выезд.

