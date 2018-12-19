5 преимуществ «левой» незамерзайки перед легальной

Нелегальная незамерзайка лучше для автовладельцев с высоким уровнем культуры — «За рулем» нашел пять убедительных доводов, свидетельствующих в ее пользу.

1. Отлично моет

В большинстве случаев «левая», нелегальная незамерзайка моет стекло заметно лучше фирменной, легальной, оставляющей на стекле разводы и пленку. Никакого секрета: «левую» незамерзайку с минимальной вязкостью и отличными моющими свойствами делают на основе метанола (метилового спирта). В условиях низких температур такая омывайка лучше справляется со своими обязанностями: форсункам современных машин проще распылить на лобовое стекло менее вязкую жидкость.

Легальную незамерзайку у нас делают на основе изопропанола (изопропилового спирта), отличающегося более высокой кинематической вязкостью, то есть менее текучего. Этанол (этиловый спирт) по моющим свойствам не уступает метанолу, но слишком дорог, а незамерзайка на такой основе пахнет, как водка. И якобы безопасный изопропанол, и этанол так же ядовиты, как и метанол — в определенных дозах. Кстати, у изопропанола и метанола один класс опасности — 3-й. Этанол менее опасен, он относится к 4-му классу. Ошибки нет: чем выше значение, тем ниже опасность.

2. Не воняет

Легальная незамерзайка часто пахнет так, что этот запах впору назвать вонью — до рези в глазах. Чтобы замаскировать запах, производители применяют ароматические добавки, которые зачастую не помогают, а наоборот, вредят, делая вонь невыносимой. Тем более что из-за слабых моющих свойств легальных незамерзаек водители льют их на стекла больше, повышая концентрацию паров в машине. Пары метилового спирта более летучие, так что концентрация их в салоне будет значительно меньше.

К сожалению, именно «невонючесть» метанольной незамерзайки и стала причиной запрета в 2000 году. Некоторые личности ее пытались пить, несмотря на красители — как пьют зеленый огуречный лосьон и прочую химию. Почему? Ответ сформулировал главный на тот момент санитарный врач Г. Онищенко: «из-за низкого уровня культуры и гигиенического образования части населения».

Изопропаноловую незамерзайку может выпить только слепой с отсутствующим обонянием. Но и метанольную незамерзайку можно сделать невыпиваемой, о чем мы неоднократно писали. Достаточно добавить в нее супергорький денатониум бензоат (битрикс). На цене незамерзайки такая добавка практически не скажется.

3. Удобно покупать

Нелегальную незамерзайку часто продают с обочин: на дороге стоит машина, полная баклажек с синей/зеленой жидкостью, в машине или возле нее — человек в теплой грязной одежде. Это продавец. Если не хотите пачкать руки, сам зальет незамерзайку в бачок. Но платить можно только наличными, и ни чеков, ни квитанций вы не получите. За легальной незамерзайкой в любом случае придется идти в магазин — хотя бы при заправке. А это значит, что часть денег с вас берут за то, что баклажка стоит на полке, а не на обочине/капоте/крыше чьей-то машины.

4. Дешево

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Метиловый спирт значительно (в 2–3 раза) дешевле изопропилового. Нелегальные незамерзайки разливают в примитивные баклажки, а не в дорогие фирменные канистры. Да и само производство может быть кустарным — вплоть до домашней ванны в гараже. Никакой квалификации для этого не требуется. Да и продавать может любой, умеющий только считать деньги. Вот и получается, что «левая» незамерзайка дешевле легальной как минимум в два, а то и в пять-семь раз. Иногда продавцы и поторговаться готовы.

Изготовители нелегальных незамерзаек часто идут на хитрость: пишут на этикетках «не содержит метанол». Это не соответствует действительности, но проверить утверждение без анализа в химической лаборатории практически невозможно. Да и если проверят, продавец будет кивать на поставщика, поставщик — на производителя, а тот может существовать только на этикетке.

Максимальный штраф за продажу метанольных незамерзаек — 30 000 рублей, притом что чистая прибыль с одной баклажки достигает 80 рублей, а один продавец на выгодном месте в слякотную погоду может продавать до двухсот незамерзаек в день. Итого: два дня в минус — и снова в плюсе. Это не говоря о взятках — со скидками. Берущие предупредят о грядущих рейдах Госадмтехнадзора. Хотя если говорить о Москве и Санкт-Петербурге, в этом году торговцев «левой» незамерзайкой стало заметно меньше.

5. Можно проверить до покупки

Так как «левую» незамерзайку продают с обочины, то есть на улице, то в мороз легко проверить, действительно ли она не замерзает. Помутнела, стала вязкой или, хуже того, начала превращаться в лед — лучше не брать. Не теряет текучести в баклажке с тоненькими стеночками — значит, и в бачке не замерзнет. Если же незамерзайка стоит в теплом помещении, остается только верить производителю, указывающему минимальную температуру, при которой жидкость не теряет своих свойств. Часто производители делают это с большим запасом, так что жидкость, якобы способная работать до —30°С, замерзает уже при —20°С.

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