Услышали непривычный гул в автомобиле? Проверьте эту деталь!

Chevrolet Cobalt из парка «За рулем» потребовал замены подшипника ступицы

Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6

Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»

– АО «Дженерал Моторс Узбекистан» Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

– с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 198 000 км

На пробеге 197 тысяч км появился гул спереди.

При диагностике выяснилось, что виновен в этом левый передний ступичный подшипник. Купил новый, марки SKF, за 4000 рублей. Есть варианты подешевле, но сомнительного качества. С заменой проблем не было, все гайки крепления и датчик АБС снялись без затруднений. Для работы нужен пресс либо съемник.

Это была первая замена подшипника на нашем Кобальте: для автомобиля, когда-то прошедшего марафон «60 часов За рулем» – отличный результат. При анализе выяснилось, что причиной износа подшипника стала влага, которая проникла на поверхность качения через потерявшее эластичность уплотнительное кольцо.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту