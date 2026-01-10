#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Неожиданная опасность для водителей: в «безалкогольном» пиве алкоголь есть!
10 января
Неожиданная опасность для водителей: в «безалкогольном» пиве алкоголь есть!
Многие считают, что «безалкогольное» пиво...
Какое масло лучше заливать в двигатель зимой
10 января
Какое масло лучше заливать в двигатель зимой
Что лучше заливать в мотор зимой: синтетику или...
«Защита от дурака» теперь на всех передачах: новая «механика» от BMW
10 января
«Защита от дурака» теперь на всех передачах: новая «механика» от BMW
BMW запатентовала МКП с блокировкой неверного...

Услышали непривычный гул в автомобиле? Проверьте эту деталь!

Chevrolet Cobalt из парка «За рулем» потребовал замены подшипника ступицы

Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6

Рекомендуем
Надежный, неприхотливый: 10 лет и 156 тыс. км с бюджетным седаном
  • Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 198 000 км

На пробеге 197 тысяч км появился гул спереди.

При диагностике выяснилось, что виновен в этом левый передний ступичный подшипник. Купил новый, марки SKF, за 4000 рублей. Есть варианты подешевле, но сомнительного качества. С заменой проблем не было, все гайки крепления и датчик АБС снялись без затруднений. Для работы нужен пресс либо съемник.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Новые дорожные знаки с 1 января - что изменится для водителей
Нет «кнопки»? Обяжут поставить! С 1 апреля 2026 года...
В России планируют продлить на 2026 год льготу на бесплатный проезд...

Рекомендуем
188 000 км с бюджетным седаном: отчет по неисправностям

Это была первая замена подшипника на нашем Кобальте: для автомобиля, когда-то прошедшего марафон «60 часов За рулем» – отличный результат. При анализе выяснилось, что причиной износа подшипника стала влага, которая проникла на поверхность качения через потерявшее эластичность уплотнительное кольцо.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Емелькин Геннадий
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 64
10.01.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
+18