Услышали непривычный гул в автомобиле? Проверьте эту деталь!
Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6
- Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета – 198 000 км
На пробеге 197 тысяч км появился гул спереди.
При диагностике выяснилось, что виновен в этом левый передний ступичный подшипник. Купил новый, марки SKF, за 4000 рублей. Есть варианты подешевле, но сомнительного качества. С заменой проблем не было, все гайки крепления и датчик АБС снялись без затруднений. Для работы нужен пресс либо съемник.
Это была первая замена подшипника на нашем Кобальте: для автомобиля, когда-то прошедшего марафон «60 часов За рулем» – отличный результат. При анализе выяснилось, что причиной износа подшипника стала влага, которая проникла на поверхность качения через потерявшее эластичность уплотнительное кольцо.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?
Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube