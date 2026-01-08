Новый вид топлива скоро появится на российских АЗС: в чем тут подвох?

Названы плюсы и минуса бензина Е10 с повышенным содержанием этанола

Поправки в Налоговый кодекс РФ отменили акциз на денатурированный этиловый спирт, если он входит в состав бензина АИ‑92.

Откуда пошла тема, что допустимую долю спирта в бензине планируют поднять с 5% до 10%, доподлинно неизвестно. Но это даст дополнительно 100 тысяч тонн бензина – без увеличения мощностей нефтеперерабатывающих заводов. А бензина не хватает.

Как мы успели заметить, у автомобилистов отношение к этому скорее негативное, заподозрили какой-то подвох. А что реально поменяется?

Ключевые вопросы о бензине Е10

Прежде всего интересует стоимость нового типа топлива, если оно появится. Минфин для внутреннего рынка установил минимальную цену «денатурированного безводного этилового спирта из пищевого и непищевого сырья (за исключением биоэтанола)» – 64 рубля за 1 л. Это без учета акциза и НДС. С учетом НДС получается заметно дороже, чем бензин: по данным Росстата, в декабре средняя розничная цена литра АИ‑92 колебалась в районе 62 рублей. Но небольшое увеличение доли спирта – не катастрофа.

Далее вопрос технический: не навредит ли спирт моторам? АВТОВАЗ сообщил, что при сертификации получил опыт использования бензина Е10 (10% этанола). Значительного влияния на мощностные характеристики и надежность не ощутил. Правда, не уточнил, о каких моторах речь – новых или старых. У нас ведь и карбюраторных в ходу немало, а самый массовый автомобиль в стране – ВАЗ‑2107.

А УАЗ без промедления начал испытания своих моделей на топливе Е10, дабы выявить необходимость в адаптации двигателей.

Это слегка настораживает. И Национальный автомобильный союз уже попросил Росстандарт проверить возможность применения в автомобилях, производимых и продаваемых в России, бензина АИ‑92 с 10‑процентным содержанием этанола.

От себя добавим: проверять надо и на всех автомобилях, находящихся в эксплуатации. Как минимум самых популярных.

Плюсы и минусы бензина Е10

Октановое число этанола выше, чем у АИ‑92. Обогащенная спиртом смесь менее склонна к детонации. Спирт чище сгорает, у него лучше моющие свойства – меньше нагара на клапанах, поршнях и свечах.

Температура сгорания ниже, чем у бензина. Это хорошо для двигателя – снижает термические нагрузки. Но плохо для расхода: на тот же путь Е10 надо на 3–5% больше.

Спирт испаряется хуже бензина, что при отрицательных температурах может затруднить пуск. Спирт более агрессивен к некоторым компонентам пластиков и резины. Наконец, спирт гигроскопичен и в сильно насыщенном водой виде неплохо проводит электрический ток: в совокупности это может провоцировать коррозию.

Беспокойство в этом плане вызывают, в основном, старые моторы. Новые, в том числе китайские, конструировали с учетом наличия во многих странах мира бензина Е10.

ДЕТИ КУКУРУЗЫ Бензин Е10 – основное топливо в США. Распространен во многих европейских странах. В Китае тоже. Мировой лидер сжигания этанола в ДВС – Бразилия, где спирт дешевле бензина, а Е10 в ходу с 70‑х годов. С 80‑х годов производители обязаны продавать в Бразилии машины, адаптированные к работе на спирте. В 2007 году установлен минимальный предел содержания этанола – 25% (Е25). Популярно даже топливо Е85, а свыше 4 млн бразильских автомобилей ездят на неразбавленном этаноле (Е100), получаемом из сахарного тростника или кукурузы. Нам бы такое, да? Но у нас климат другой и нефть недорогая.

Какие перспективы у бензина Е10

ГОСТ 32513–2023 «Бензин автомобильный» допускает долю этанола во всех сортах до 5%. А еще других кислородосодержащих добавок – метанола, изопропанола, изобутанола.

Высокие акцизы (на этанол с 1 января – 824 рубля за литр!) побуждают производителей применять спирты по минимуму. Отмена акциза развязывает им руки.

Плох бензин Е10 или хорош, всё идет к тому, что он придет. Хотя сначала необходимо изменить многие нормативы.

А прямо сейчас долю спирта можно поднять только до 5%. В этом случае не требуется уведомлять потребителя, что АИ‑92 (речь пока только о нем) как-то поменялся – ГОСТу соответствует. При появлении на АЗС сорта Е10, видимо, появится отдельное его обозначение, как за рубежом.

