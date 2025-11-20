В России могут ввести маркировку бензина с этанолом

Маркировка для бензина: в Госдуме предложили обозначать топливо с этанолом

В России может появиться обязательная маркировка для бензина с содержанием этанола.

С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, это необходимо для открытости и защиты потребителей, поскольку в стране разрабатываются изменения, разрешающие увеличить долю этилового спирта в топливе с 1% до 10%. Параллельно депутаты уже поддержали во втором чтении поправку в Налоговый кодекс, отменяющую акциз на денатурированный этиловый спирт для производителей высокооктанового бензина.

Станкевич уверен, что власти должны информировать автомобилистов о возможных последствиях использования нового топлива. Открытая позиция профильных министерств, по его мнению, успокоит общество и предотвратит необоснованные спекуляции.

Депутат ссылается на европейский опыт, где маркировка Е10 позволяет водителям самостоятельно решать, заправлять ли таким горючим свой автомобиль. Он отметил, что добавление этанола улучшает экологические показатели бензина, сокращая вредные выбросы, что может стать дополнительным стимулом для его использования.

Но в российских условиях важным фактором остается растущий средний возраст автомобилей, который может достигать 15 лет. Такие «возрастные» машины потенциально находятся в группе риска, поскольку этанол предъявляет более высокие требования к двигателям и комплектующим.

Станкевич не исключил, что увеличение доли спирта в бензине может быть лишь временной мерой, и подчеркнул, что водитель имеет право знать точный состав топлива, которое он заливает в свой автомобиль.

