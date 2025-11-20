#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

В России могут ввести маркировку бензина с этанолом

Маркировка для бензина: в Госдуме предложили обозначать топливо с этанолом

В России может появиться обязательная маркировка для бензина с содержанием этанола.

Рекомендуем
Гибридный внедорожник дешевле бензинового: на что он способен на бездорожье

С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, это необходимо для открытости и защиты потребителей, поскольку в стране разрабатываются изменения, разрешающие увеличить долю этилового спирта в топливе с 1% до 10%. Параллельно депутаты уже поддержали во втором чтении поправку в Налоговый кодекс, отменяющую акциз на денатурированный этиловый спирт для производителей высокооктанового бензина.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Станкевич уверен, что власти должны информировать автомобилистов о возможных последствиях использования нового топлива. Открытая позиция профильных министерств, по его мнению, успокоит общество и предотвратит необоснованные спекуляции.

Депутат ссылается на европейский опыт, где маркировка Е10 позволяет водителям самостоятельно решать, заправлять ли таким горючим свой автомобиль. Он отметил, что добавление этанола улучшает экологические показатели бензина, сокращая вредные выбросы, что может стать дополнительным стимулом для его использования.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Но в российских условиях важным фактором остается растущий средний возраст автомобилей, который может достигать 15 лет. Такие «возрастные» машины потенциально находятся в группе риска, поскольку этанол предъявляет более высокие требования к двигателям и комплектующим.

Станкевич не исключил, что увеличение доли спирта в бензине может быть лишь временной мерой, и подчеркнул, что водитель имеет право знать точный состав топлива, которое он заливает в свой автомобиль.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / fxquadro
Количество просмотров 251
20.11.2025 
Фото:freepik / fxquadro
Поделиться:
Оцените материал:
0