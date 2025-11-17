#
17 ноября
17 ноября
17 ноября
Зимний аппетит авто: как укротить прожорливость машины в морозы

Почему зимой растет расход топлива и какие привычки помогут его снизить

С наступлением холодов расход топлива закономерно растет, но его можно взять под контроль.

Главный виновник перерасхода – долгий прогрев двигателя, напомнил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Каждый автозапуск на 5–10 минут сжигает топливо вхолостую, а мощные потребители энергии вроде печки, обогрева стекол, сидений и зеркал дополнительно нагружают мотор. Эксперт напоминает: для современного автомобиля достаточно прогрева всего 3–5 минут, после чего двигатель эффективнее выходит на рабочую температуру в плавном движении, при малых нагрузках и оборотах, а не при длительной работе на месте.

На морозе моторное масло густеет, и насосу сложнее его прокачивать, что ведет к повышению трения и перерасходу. Решением станет переход на маловязкую синтетику, например 0W-30, если это допускает производитель.

Она легче циркулирует даже в сильные морозы. Также важно следить за шинами: давление в них на холоде падает, а мягкая зимняя резина и без того создает большее сопротивление качению. Подкачивайте колеса раз в неделю, чуть выше летней нормы – это компенсирует падение давления.

Помните, что каждый снежный нарост в колесных арках – это лишний вес и сопротивление. Перед поездкой очищайте не только стекла, но и зону вокруг колес. А плавная езда без резких стартов и пробуксовок сбережет не только топливо, но и нервы.

Хотя полностью избежать зимнего перерасхода не удастся, эти простые шаги помогут держать его в разумных пределах.

Алексеева Елена
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
17.11.2025 
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
