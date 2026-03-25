Сборка УАЗов на этом заводе остановилась — что произошло?

Из-за энергетического кризиса на Кубе остановили сборку внедорожников УАЗ

В Гаване приостановлено производство российских внедорожников УАЗ – на острове энергетический кризис.

Куба переживает топливный кризис в связи с нефтяной блокадой со стороны США. Следствие этого – дефицит электроэнергии: в марте в республике случилось уже три блэкаута. Кризис бъет по самым различным предприятиям – в том числе по организованному в 2025 году сборочному производству внедорожников УАЗ в Гаване.

«Вместе с кубинской стороной ожидаем оперативного разрешения ситуации и возобновления работы», – сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода.

Гавана, 5 апреля 2025 года. Церемония съезда первого собранного на Кубе автомобиля УАЗ

Источник напоминает, что на Кубе нет собственного автопрома, и запуск сборки УАЗов был важным шагом. С другой стороны, проект был ориентирован преимущественно на нужды госструктур, военной и сельскохозяйственной отраслей. Граждане полуострова чаще пользуются автобусами, мотоциклами и скутерами. Авторынок Кубы – всего около 3,9 тысячи новых машин в год (данные 2023 года).

Так что остановка сборки УАЗов для экономики Кубы не критична, говорят эксперты. Чего не скажешь о производстве никеля и кобальта, ключевых экспортных товаров страны.