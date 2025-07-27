Начались поставки первых УАЗов, собранных на Кубе: как их оценят покупатели?

Первая партия УАЗ Патриот, собранных на Кубе, передана заказчику

Ульяновский автозавод начал поставки автомобилей, собранных на Кубе методом крупноузловой сборки.

Первая партия внедорожников Патриот была передана государственному заказчику, что позволило улучшить процессы продаж, оплаты и предпродажной подготовки для корпоративных клиентов, отмечают представители УАЗа.

В ближайшее время сборка и поставки будут касаться и частного сектора: на Кубе начнётся передача первых партий УАЗ Пикап, также собранных локально. Запуск сборки состоялся в апреле 2025 года, и до сентября завод рассчитывает достичь проектной мощности в 500 автомобилей в год.

Автомобили адаптированы под климатические и дорожные условия Кубы, что делает их привлекательными на местном рынке. Данный проект открывает новые возможности для увеличения экспорта УАЗа в Латинскую Америку, что, в свою очередь, укрепляет позиции российской автопромышленности на международной арене.

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Источник: 32cars