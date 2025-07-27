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Начались поставки первых УАЗов, собранных на Кубе: как их оценят покупатели?

Первая партия УАЗ Патриот, собранных на Кубе, передана заказчику

Ульяновский автозавод начал поставки автомобилей, собранных на Кубе методом крупноузловой сборки.

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Первая партия внедорожников Патриот была передана государственному заказчику, что позволило улучшить процессы продаж, оплаты и предпродажной подготовки для корпоративных клиентов, отмечают представители УАЗа.

В ближайшее время сборка и поставки будут касаться и частного сектора: на Кубе начнётся передача первых партий УАЗ Пикап, также собранных локально. Запуск сборки состоялся в апреле 2025 года, и до сентября завод рассчитывает достичь проектной мощности в 500 автомобилей в год.

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Автомобили адаптированы под климатические и дорожные условия Кубы, что делает их привлекательными на местном рынке. Данный проект открывает новые возможности для увеличения экспорта УАЗа в Латинскую Америку, что, в свою очередь, укрепляет позиции российской автопромышленности на международной арене.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 5
27.07.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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