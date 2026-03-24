Внедорожники УАЗ и Sollers начнут красить по-новому

УАЗ получит новую окрасочную линию и модернизирует модельный ряд

В рамках продолжающейся масштабной модернизации на УАЗе появится новый окрасочный комплекс – это одна из ключевых заводских инициатив ближайшего будущего.

Об этом стало известно в рамках недавнего визита на предприятие полпреда президента в ПФО Игоря Комарова. Как отмечает источник, другими приоритетными направлениями названы обновление линейки УАЗ и запуск серийного производства внедорожника Sollers S9. Напомним, во II-III квартале 2026 года УАЗ Патриот должен получить дизель и рестайлинг, а Sollers S9 (в оригинале – JAC JS9) должен пойти по конвейеру осенью.

Также во время визита было отмечено, что предприятие завершает подготовку производства компонентов систем пассивной безопасности и электронных блоков управления для заводов «Соллерс». На этот же год намечено открытие роботизированной прессовой линии, на которой будут делать крупногабаритные детали пикапов Sollers и того самого анонсированного внедорожника.

При этом уже сейчас в лонжеронном корпусе заработали новые сварочные линии под выпуск кузовщины на пикапы Sollers, а также стартовал второй этап обновления штамповочного производства. В модернизацию УАЗа планируется вложить более 12 млрд рублей.