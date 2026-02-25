УАЗ Патриот с новым дизелем — готов к выпуску?
Внедорожники УАЗ с новым 2-литровым дизелем успешно завершили зимние калибровочные тесты.
«Двигатель показал уверенный запуск при температуре -30°C. Инженеры провели полную калибровку работы двигателя в условиях низких температур. Турбонаддув, катализатор и сажевый фильтр выдержали испытание холодом на твердую «пятерку», – рассказали в пресс-службе производителя.
Далее машины ждет завершение ресурсных тестов на 100 тысяч километров реальной эксплуатации – эту программу испытаний УАЗ начал еще в прошлом году.
Напомним, турбодизель объемом 2 литра с отдачей 136 л.с. и 320 Нм имеет внутреннее обозачение Sollers 550010, по факту являясь партнерским агрегатом разработки JAC, локализованным в Елабуге. Дизельные модификации Патриота, Пикапа и Профи должны появиться у дилеров УАЗа в конце второго или в начале третьего квартала 2026 года. Одновременно с новым движком модели получат фейслифт.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!