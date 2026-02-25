#
УАЗ Патриот с новым дизелем — готов к выпуску?

УАЗ завершил калибровочные испытания внедорожников с 2-литровым дизелем

Внедорожники УАЗ с новым 2-литровым дизелем успешно завершили зимние калибровочные тесты.

«Двигатель показал уверенный запуск при температуре -30°C. Инженеры провели полную калибровку работы двигателя в условиях низких температур. Турбонаддув, катализатор и сажевый фильтр выдержали испытание холодом на твердую «пятерку», – рассказали в пресс-службе производителя.

Далее машины ждет завершение ресурсных тестов на 100 тысяч километров реальной эксплуатации – эту программу испытаний УАЗ начал еще в прошлом году.

Напомним, турбодизель объемом 2 литра с отдачей 136 л.с. и 320 Нм имеет внутреннее обозачение Sollers 550010, по факту являясь партнерским агрегатом разработки JAC, локализованным в Елабуге. Дизельные модификации Патриота, Пикапа и Профи должны появиться у дилеров УАЗа в конце второго или в начале третьего квартала 2026 года. Одновременно с новым движком модели получат фейслифт.

Источник:  УАЗ Сегодня
Иннокентий Кишкурно
Фото:Размик Закарян/URA.RU/ТАСС
25.02.2026 
Фото:Размик Закарян/URA.RU/ТАСС
