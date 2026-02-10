#
Что настраивают инженеры УАЗа, чтобы новый дизель не подвел в лютый мороз?

УАЗ тестирует дизельные двигатели для Патриота и Профи в экстремальных холодах

Инженеры Ульяновского автозавода работают над тем, чтобы будущие дизельные версии моделей уверенно заводились и работали даже в сильные морозы.

По сути, вся настройка сводится к адаптации электронных мозгов двигателя под экстремальные условия.

Специалисты меняют программные алгоритмы в блоке управления, проверяя, как мотор ведет себя на холоде. Под пристальным вниманием – работа турбины, нейтрализатора и сажевого фильтра, причем не только в обычном режиме, но и в процессе регенерации.

Параллельно идет калибровка электронных помощников вроде круиз-контроля и ограничителя скорости на специальных полигонах.

Несмотря на сложные испытания, график запуска новых машин остается неизменным. Дизельные УАЗ Патриот, Пикап и коммерческий фургон Профи должны появиться в продаже в конце второго – начале третьего квартала 2026 года.

Речь о 2-литровом турбодизеле с отдачей 136 л.с. и 320 Н.м, который имеет внутреннее обозначение Sollers 550010. По факту это партнерский двигатель разработки JAC, сборка которого локализована в Елабуге.

Пока автомобили УАЗ оснащаются только бензиновыми двигателями производства Заволжского моторного завода (ЗМЗ) и 5-ступенчатой механикой, выпущенной корейской фирмой Dymos или китайской BAIC.

Ранее Ранис Якупов, ведущий инженер-конструктор «Соллерс Инжиниринг», говорил, что Ульяновский автозавод выпустит дизельный двигатель в связке со 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Но завод со временем планирует вернуть и автоматическую коробку передач, ставшую недоступной для УАЗа из-за санкций Евросоюза.

Источник:  Мотор.ру
Алексеева Елена
Фото:УАЗ
10.02.2026 
Фото:УАЗ
