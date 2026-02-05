#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

УАЗ объявил цены на автомобили 2026 года: сколько они стоят

Ульяновский автозавод опубликовал прайс-листы на авто УАЗ 2026 года выпуска

УАЗ обнародовал прайс-листы на автомобили УАЗ 2026 года выпуска. Цены на них такие же, как на машины прошлого года производства, которые с 1 января подорожали на 23 400-40 600 рублей.

Рекомендуем
Кроссовер вместо Кашкая: надежные варианты до 1,5 млн рублей

Цены на автомобили УАЗ 2026 года выпуска:

  • УАЗ Патриот МКП – 1 865 600 руб.
  • УАЗ Пикап МКП – 1 891 000 руб.
  • УАЗ Хантер – 1 672 400 руб.
  • УАЗ Хантер Экспедиция – 1 987 600 руб.
  • УАЗ СГР («буханка) – 1 591 100 – 1 682 600 руб.
  • УАЗ СГР («буханка») Экспедиция – 1 891 000 руб.
  • УАЗ Профи – 1 931 700 – 2 475 600 руб.
УАЗ Патриот
УАЗ Пикап
УАЗ Хантер
УАЗ СГР («буханка») Экспедиция
УАЗ Профи
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Наименьшую прибавку, от 23 400 до 31 000 рублей, с января получили коммерческие авто типа «буханка». Внедорожник Хантер прибавил в цене 27 400-32 600 рублей. Флагманские УАЗ Патриот и Пикап подорожали с начала года на 30 600 и 31 000 рублей соответственно, а у коммерческих грузовичков Профи рост цен оказался самым существенным – от 31 700 до 40 600 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную раннюю Волгу с заводским автоматом продают в России.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Артем Геодакян/ТАСС | УАЗ
Количество просмотров 18749
05.02.2026 
Фото:Артем Геодакян/ТАСС | УАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0