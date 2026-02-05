УАЗ объявил цены на автомобили 2026 года: сколько они стоят

Ульяновский автозавод опубликовал прайс-листы на авто УАЗ 2026 года выпуска

УАЗ обнародовал прайс-листы на автомобили УАЗ 2026 года выпуска. Цены на них такие же, как на машины прошлого года производства, которые с 1 января подорожали на 23 400-40 600 рублей.

Цены на автомобили УАЗ 2026 года выпуска:

УАЗ Патриот МКП – 1 865 600 руб.

– 1 865 600 руб. УАЗ Пикап МКП – 1 891 000 руб.

– 1 891 000 руб. УАЗ Хантер – 1 672 400 руб.

– 1 672 400 руб. УАЗ Хантер Экспедиция – 1 987 600 руб.

– 1 987 600 руб. УАЗ СГР («буханка) – 1 591 100 – 1 682 600 руб.

– 1 591 100 – 1 682 600 руб. УАЗ СГР («буханка») Экспедиция – 1 891 000 руб.

– 1 891 000 руб. УАЗ Профи – 1 931 700 – 2 475 600 руб.

Наименьшую прибавку, от 23 400 до 31 000 рублей, с января получили коммерческие авто типа «буханка». Внедорожник Хантер прибавил в цене 27 400-32 600 рублей. Флагманские УАЗ Патриот и Пикап подорожали с начала года на 30 600 и 31 000 рублей соответственно, а у коммерческих грузовичков Профи рост цен оказался самым существенным – от 31 700 до 40 600 рублей.

