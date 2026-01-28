На УАЗе сменился гендиректор (и другие кадровые изменения в «Соллерс»)

#
ПАО «Соллерс» готовится к серьезным изменениям в своей управленческой структуре с начала февраля 2026 года. В компании появятся две новые должности заместителей генерального директора.

Пост заместителя, отвечающего за развитие индустриальной инфраструктуры и запуск новых проектов, займет Алексей Матасов – нынешний генеральный директор ООО «Соллерс Алабуга». Ему предстоит контролировать проекты по модернизации и созданию новых производственных мощностей на всех площадках группы, а также заниматься оптимизацией и эффективным использованием инженерных ресурсов.

Замгендиректора по направлению производства и качества станет Алексей Спирин, который долгое время возглавлял Ульяновский автомобильный завод. Его главные задачи – внедрение единой системы управления производством и качеством во всех индустриальных проектах, а также контроль выполнения производственных программ.

Параллельно с этими изменениями Ильнур Сахабиев, руководивший Заволжским моторным заводом и проектами по выпуску новых дизельных двигателей и коробок передач, с 1 февраля станет генеральным директором ООО «УАЗ».

Председатель Совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов подчеркнул, что сейчас компания реализует свои самые масштабные проекты запуска новых автомобилей, расширения компонентных производств и модернизации индустриальных площадок УАЗ и ЗМЗ. По его словам, для успешного выполнения этих задач требуется максимальная концентрация управленческих ресурсов и задействование уникальных компетенций руководителей на всех уровнях.

Он отметил также, что цель состоит в том, чтобы лучшие практики из различных индустриальных подразделений и существующие синергии использовались максимально эффективно по всему холдингу. Именно поэтому ключевая роль в этих процессах отводится опытным производственным руководителям, которым предоставят расширенные полномочия для работы над комплексными сквозными проектами во всех предприятиях группы Соллерс.

Ранее «За рулем» сообщал, что РФ в возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей.

Источник: Sollers
Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
28.01.2026 
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
