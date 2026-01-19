УАЗ обновит весь модельный ряд — известны сроки

УАЗ Патриот, Пикап и Профи получат дизель и фейслифт в III квартале 2026 года

Обновленные УАЗ Патриот, Пикап и Профи будут представлены ближе к III кварталу 2026 года.

Все три модели будут комплектоваться как бензиновым мотором ZMZ Pro, так и новым дизелем, а в качестве коробки передач в обоих случаях будет выступать новая 6-ступенчатая МКП, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода.

Напомним, дизельный УАЗ Профи в заднеприводном исполнении совсем недавно вышел в продажу с ценой от 2,35 млн рублей.

Напомним, и новый 136-сильный дизель, и оба варианта 6-ступенчатой коробки разработаны партнером «Соллерса», китайской компанией JAC, а сборка локализована в РФ.

