УАЗ обновит весь модельный ряд — известны сроки
Обновленные УАЗ Патриот, Пикап и Профи будут представлены ближе к III кварталу 2026 года.
Все три модели будут комплектоваться как бензиновым мотором ZMZ Pro, так и новым дизелем, а в качестве коробки передач в обоих случаях будет выступать новая 6-ступенчатая МКП, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода.
Напомним, дизельный УАЗ Профи в заднеприводном исполнении совсем недавно вышел в продажу с ценой от 2,35 млн рублей.
Напомним, и новый 136-сильный дизель, и оба варианта 6-ступенчатой коробки разработаны партнером «Соллерса», китайской компанией JAC, а сборка локализована в РФ.
