УАЗ Патриот 2026 года — подробности по новой механике и автомату!

Autonews: УАЗ Патриот получит 6-ступенчатый автомат от фургона Sollers SF5

Появились подробности по трансмиссии обновленного внедорожника УАЗ Патриот, старт которого смещен с IV квартала 2025 года на III квартал 2026-го.

Источник пишет, что автомобили с бензиновым ZMZ Pro начнут выпускать с 5-ступенчатой МКП, но позднее добавят новую 6-ступенчатую МКП с индексом ML637С. А внедорожники с новым дизелем Sollers 550010 (136 л.с. и 320 Нм) будут комплектоваться 6-ступенчатой МКП с индексом LC6T32 – у нее тросовый привод, укороченный рычаг и более короткие ходы переключений. Обе коробки, как и дизель, разработаны JAC, но локализованы в РФ.

Также подтверждено, что на Патриот вернется автомат – теперь это будет 6-ступенчатый агрегат, позаимствованный с фургона Sollers SF5 (новый JAC Sunray) елабужской сборки.

