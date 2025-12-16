#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
УАЗ Патриот 2026 года — подробности по новой механике и автомату!
16 декабря
УАЗ Патриот 2026 года — подробности по новой механике и автомату!
Autonews: УАЗ Патриот получит 6-ступенчатый...
Ключ-карта Lada Vesta 2026
16 декабря
Иначе заглохнет: как работает штатный автозапуск на Весте 2026 года
АВТОВАЗ разъяснил нюансы работы системы...
Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4
16 декабря
Duster Hybrid-G: двойной удар по бездорожью и заправкам
Представлен гибрид Duster 4x4 на бензине и...

УАЗ Патриот 2026 года — подробности по новой механике и автомату!

Autonews: УАЗ Патриот получит 6-ступенчатый автомат от фургона Sollers SF5

Появились подробности по трансмиссии обновленного внедорожника УАЗ Патриот, старт которого смещен с IV квартала 2025 года на III квартал 2026-го.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Источник пишет, что автомобили с бензиновым ZMZ Pro начнут выпускать с 5-ступенчатой МКП, но позднее добавят новую 6-ступенчатую МКП с индексом ML637С. А внедорожники с новым дизелем Sollers 550010 (136 л.с. и 320 Нм) будут комплектоваться 6-ступенчатой МКП с индексом LC6T32 – у нее тросовый привод, укороченный рычаг и более короткие ходы переключений. Обе коробки, как и дизель, разработаны JAC, но локализованы в РФ.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Также подтверждено, что на Патриот вернется автомат – теперь это будет 6-ступенчатый агрегат, позаимствованный с фургона Sollers SF5 (новый JAC Sunray) елабужской сборки.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
16.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+16