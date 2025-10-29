Этот российский внедорожник вновь получит коробку-автомат

УАЗ готовит внедорожник Патриот с автоматической коробкой передач

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) собирается возобновить выпуск внедорожников УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач, сообщили в пресс-службе компании.

Однако конкретные сроки появления данной модификации на российском рынке в компании пока не уточнили.

«Вопрос возвращения модификации с автоматической коробкой передач в модельный ряд УАЗа Патриота остается актуальным. Но говорить о сроках, характеристиках и моделях такой трансмиссии сейчас преждевременно», – отметили в пресс-службе.

УАЗ Патриот

Кроме того, на УАЗе подчеркнули, что в центре их внимания сейчас находится перспективный выпуск новых моделей Патриот, Пикап и Профи, которые будут оснащены новым дизельным и модернизированным бензиновым двигателями, а также шестиступенчатой механической коробкой передач. Испытания этих автомобилей продолжаются.

Продажи УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач начались в 2019 году. Тогда на модель устанавливалась шестиступенчатая автоматическая трансмиссия с 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Однако в 2022 году из-за санкций прием заказов на эту модификацию был остановлен.

