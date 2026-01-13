Названа стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ

#
13 января
13 января
Сразу несколько дилерских центров в разных регионах России начали предлагать грузовики УАЗ Профи с новым двухлитровым турбодизелем мощностью 136 лошадиных сил. Об этом сообщили менеджеры дилерских площадок. Дебют этой дизельной версии подтвердили и в пресс-службе компании.

УАЗ Профи
УАЗ Профи

Легковые и коммерческие автомобили с этим мотором выпускаются в Ульяновске, а двигатель создаёт российская компания Sollers в Елабуге, которая владеет Ульяновским автозаводом.

Пока доступны только модели с длинной базой, задним приводом и бортовой платформой. Их стартовая стоимость составляет 2,35 млн рублей. За дополнительную плату покупателям предлагают варианты с надстройками-фургонами: изотермическими и для перевозки промтоваров.

Интерьер УАЗ Профи
Интерьер УАЗ Профи

Информация о дизельной версии пока отсутствует на официальном сайте УАЗ, однако представитель завода рассказал, что информация скоро появится. Также в ближайшее время ожидается получение одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на дизельные версии Профи с полным приводом.

Для сравнения, самый доступный бензиновый вариант УАЗ Профи стоит 1,93 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

Источник:  Газета.Ru
Ушакова Ирина
13.01.2026 
Отзывы о УАЗ Профи (636)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Профи  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Комментарий:
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.
+3