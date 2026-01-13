Названа стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ

Дизельный УАЗ Профи вышел в продажу с ценой 2,35 млн рублей

Сразу несколько дилерских центров в разных регионах России начали предлагать грузовики УАЗ Профи с новым двухлитровым турбодизелем мощностью 136 лошадиных сил. Об этом сообщили менеджеры дилерских площадок. Дебют этой дизельной версии подтвердили и в пресс-службе компании.

УАЗ Профи

Легковые и коммерческие автомобили с этим мотором выпускаются в Ульяновске, а двигатель создаёт российская компания Sollers в Елабуге, которая владеет Ульяновским автозаводом.

Пока доступны только модели с длинной базой, задним приводом и бортовой платформой. Их стартовая стоимость составляет 2,35 млн рублей. За дополнительную плату покупателям предлагают варианты с надстройками-фургонами: изотермическими и для перевозки промтоваров.

Интерьер УАЗ Профи

Информация о дизельной версии пока отсутствует на официальном сайте УАЗ, однако представитель завода рассказал, что информация скоро появится. Также в ближайшее время ожидается получение одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на дизельные версии Профи с полным приводом.

Для сравнения, самый доступный бензиновый вариант УАЗ Профи стоит 1,93 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»