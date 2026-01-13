Названы самые востребованные китайские автомобили в России

«Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ

По итогам 2025 года кроссовер Haval Jolion удержал звание самого продаваемого нового китайского автомобиля в России. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

В течение года в России реализовали 65,8 тыс. Haval Jolion. Этот показатель на 22% меньше, чем в предыдущем году, но модель все равно заняла первое место.

Второе место по продажам у Haval M6 – было продано 36,1 тыс. автомобилей, а третье место досталось Geely Monjaro с результатом 36 тысяч машин.

Топ-5 дополнили Chery Tiggo 7 Pro Max с 35,7 тыс. проданных авто и Changan Uni-S с 29,7 тыс. машин.

Хорошие продажи показали также Haval F7 (22,8 тыс.), Omoda C5 (21,1 тыс.), Geely Atlas (18,2 тыс.), Chery Tiggo 4 (18 тыс.) и Tiggo 4 Pro (17,9 тыс.).

Эксперты «Автостат Инфо» подчеркивают, что рынок китайских автомобилей в России остается активным и конкурентным. Соперничество идет не только за долю рынка, но и между китайскими брендами и их моделями.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналитик Целиков оценил перспективы автобренда KGM в РФ в 2026 году.

