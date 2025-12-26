Самый популярный кроссовер в России обновился и стал намного экономичнее

Haval Jolion 2026 вышел на рынок Австралии с ценой от 1,3 млн рублей

GWM в 2025 году зафиксировал значительный рост продаж, увеличив их более чем на 10 000 единиц благодаря модели Jolion.

Это впечатляющий результат, особенно на фоне постоянного появления новых китайских автопроизводителей на рынке.

Jolion широко распространен в Австралии, так как GWM стал первым китайским автопроизводителем, открывшим представительство в стране более 15 лет назад.

Обновление затронуло дизайн модели, а также добавило гибридные силовые установки. Комплектация Ultra была заменена на Vanta и сохранила большинство своих опций.

Haval Jolion 2026

Под капотом Jolion Hybrid установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель в сочетании с электрическим мотором мощностью 115 кВт, передающим крутящий момент на передние колеса. Расход топлива составляет 5 литров на 100 км в смешанном режиме.

На данный момент цена на гибридную версию Jolion Vanta составляет 38 990 австралийских долларов (примерно 1,3 млн рублей).

