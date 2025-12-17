#
>
На бывшем заводе Mitsubishi выпустили юбилейный Haval M6

С конвейера завода в Калуге сошел 10-тысячный кузов Haval M6

На калужском автозаводе «Автомобильные технологии» был собран юбилейный 10-тысячный кузов кроссовера Haval M6. Эта новость появилась в сообщении компании, отметившей, что новый темп позволяет выпускать свыше 10 автомобилей в час.

Москвич М70 и М90 — первые фото и дата старта!

Завод «Автомобильные технологии» был основан на базе бывших мощностей «ПСМА Рус» в Калужской области. С Haval было достигнуто соглашение о налаживании сборки автомобилей на этом заводе в конце 2024 года. В феврале 2025 года началась крупноузловая сборка, а к концу июля было освоено производство кроссовера Haval по полной схеме.

На российском рынке кроссоверы Haval M6 предлагаются с 1,5-литровым турбомотором, развивающим 143 л. с., с возможностью выбора между 6-ступенчатой механической коробкой или роботом, с передним приводом. Цены варьируются от 1,98 до 2,15 миллиона рублей для моделей 2024 года и от 2 до 2,2 миллиона рублей для автомобилей текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  «Автомобильные технологии»
Ушакова Ирина
Фото:ООО "Автомобильные технологии"
17.12.2025 
Фото:ООО "Автомобильные технологии"
