Эти недорогие кроссоверы делают в РФ – производство полного цикла!

Завод в Калуге произвел 1000 кроссоверов Haval M6 по полному циклу

В конце прошлой недели автозавод «Автомобильные технологии» (ранее — «ПСМА Рус») в Калужской области отчитался о сварке тысячного кузова Haval M6, а уже 9 сентября он превратился в готовый автомобиль.

Таким образом, предприятие выпустило ровно тысячу кроссоверов по полному циклу (точнее – мелкоузловой сборкой CKD), со сваркой и окраской кузовов. Пресс-служба отмечает, что переход к полному циклу удалось наладить в кратчайшие сроки, для чего завод прошел масштабную модернизацию цехов сварки и покраски. К слову, первую тысячу кузовов на обновленном оборудовании сварили менее чем за полтора месяца.

Напомним, ранее завод «ПСМА Рус» занимался выпуском моделей Peugeot, Citroen и Mitsubishi, а после перезапуска в марте 2024-го собирал Ситроены из китайских машинокомплектов.

В 2025-м предприятие перешло на сборку Haval M6 – и всего за 3,5 месяца выпустило десять тысяч кроссоверов крупноузловым методом. Теперь к ним добавилась еще тысяча – с уже самостоятельно окрашенными и сваренными кузовами. Отметим, что Haval M6 – один из самых доступных кроссоверов на российском авторынке: цены на него начинаются с отметки 2 029 000 рублей.