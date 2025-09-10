#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Эти недорогие кроссоверы делают в РФ – производство полного цикла!

Завод в Калуге произвел 1000 кроссоверов Haval M6 по полному циклу

В конце прошлой недели автозавод «Автомобильные технологии» (ранее — «ПСМА Рус») в Калужской области отчитался о сварке тысячного кузова Haval M6, а уже 9 сентября он превратился в готовый автомобиль.

Рекомендуем
5,5 рубля на 1 км – отчет владельца Хавейла

Таким образом, предприятие выпустило ровно тысячу кроссоверов по полному циклу (точнее – мелкоузловой сборкой CKD), со сваркой и окраской кузовов. Пресс-служба отмечает, что переход к полному циклу удалось наладить в кратчайшие сроки, для чего завод прошел масштабную модернизацию цехов сварки и покраски. К слову, первую тысячу кузовов на обновленном оборудовании сварили менее чем за полтора месяца.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Напомним, ранее завод «ПСМА Рус» занимался выпуском моделей Peugeot, Citroen и Mitsubishi, а после перезапуска в марте 2024-го собирал Ситроены из китайских машинокомплектов.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В 2025-м предприятие перешло на сборку Haval M6 – и всего за 3,5 месяца выпустило десять тысяч кроссоверов крупноузловым методом. Теперь к ним добавилась еще тысяча – с уже самостоятельно окрашенными и сваренными кузовами. Отметим, что Haval M6 – один из самых доступных кроссоверов на российском авторынке: цены на него начинаются с отметки 2 029 000 рублей.

Источник:  Автомобильные технологии
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 359
10.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval M6

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв