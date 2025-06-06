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Калужская область выпустила 10 тысяч кроссоверов Haval

В Калужской области собрали 10-тысячный кроссовер Haval M6

Компания «Автомобильные технологии», ведущая крупноузловую сбоку автомобилей по контракту на площадке заводе «ПСМА Рус» в Калуге, собрала юбилейный кроссовер Haval M6 с порядковым номером 10 000.

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Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. В пресс-службе «Автомобильных технологий», в свою очередь, отметили, что не собираются останавливаться на достигнутом, и вскоре завод совершит переход на производство полного цикла – со сваркой и окраской кузовов.

Добавим, что выпуск машин Haval M6 стартовал в регионе 19 февраля текущего года, то есть на достижение десятитысячного рубежа компании понадобилось всего около 3,5 месяцев.

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Калужский завод «ПСМА Рус», на котором ранее выпускали Peugeot, Citroen и Mitsubishi, находился в простое с апреля 2022 года по декабрь 2023-го. В марте 2024-го было запущено серийное производство кроссоверов марки Citroen из закупленных «Автомобильными технологиями» в Китае машинокомплектов.

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А уже в 2025-м завод стал вторым автосборочным производством Haval в России – первый большой завод находится в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области и в эти дни отмечает 5-летие и выпуск 375 тысяч автомобилей. Он серьезно загружен, поэтому Haval M6 выпускают под Калугой. Это переднеприводный кроссовер с 1,5-литровым 143-сильным мотором с механикой или роботом, цены составляют от 1,95 до 2,3 млн рублей.

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Источник: Владислав Шапша, ТАСС

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Количество просмотров 318
06.06.2025 
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