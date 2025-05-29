Названы лучшие кроссоверы до 3 млн рублей

Эксперт Петров назвал модели Chery и Haval лучшими кроссоверами до ₽3 млн

При выборе нового китайского кроссовера стоимостью до 3 млн рублей стоит обратить внимание на модели Chery и Haval, рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

Среди лучших кроссоверов в РФ в таком бюджете он упомянул Chery Tiggo 7 Pro Max с 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л.с. (275 Нм) и роботом. У этого автомобиля просторный салон и большой багажник, качественные материалы отделки и продуманная эргономика.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Также Петров отметил две модели Haval. Это Jolion с 1,5-литровым мотором мощностью до 150 л.с. (210 Нм) с передним либо полным приводом. Автомобиль отличают футуристичная оптика и множество опций. Haval M6 (1.5; 143 л.с.) выделяется оптимальным сочетанием цены, комфорта и технических характеристик. По словам специалиста, эта машина пользуется спросом среди семей с детьми.

Haval Jolion

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Источник: Российская газета