Популярные и недорогие кроссоверы российской сборки подорожали: что с ценами

В России кроссоверы Haval Jolion и M6 стали дороже на 30-50 тыс. рублей

Кроссоверы Haval Jolion и M6 подорожали из-за сокращения прямой скидки на 30–50 тыс. рублей. Прайс-листы при этом остались неизменными. Скидки были уменьшены для моделей 2024 и 2025 годов выпуска.

Для Haval Jolion 2025 г. в. скидка уменьшилась на 50 тыс. рублей: в комплектации Comfort – со 150 до 100 тыс. рублей, в остальных — с 250 до 200 тыс. рублей. Актуальные цены: Comfort с МКП– 2,049 млн рублей, Elite – 2,249 млн, Premium (полный привод) – 2,599 млн, Tech+ (полный привод) — 2,749 млн рублей.

Haval M6

Под капотом Jolion 1,5-литровый турбомотор (143 л.с. с передним приводом, 150 л.с. с полным) и 7-ступенчатый робот, кроме базовой версии с МКП6.

Скидки на Haval M6 2024 г. в. уменьшились на 30 тыс. рублей для версии с МКП и на 50 тыс. для робота, итоговая скидка составляет 200 тыс. рублей. Стоимость M6: 1,979 млн рублей с МКП и 2,099 млн с роботом. Авто 2025 г. в. без скидок стоят от 2,179 до 2,299 млн рублей.

Под капотом Haval M6 1,5-литровый двигатель мощностью 143 л.с., привод передний.

Haval Jolion

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Источник: «Автоновости дня»