Яркий дизайн и передовые технологии: почти Rolls-Royce, но стоит вдвое дешевле

Huawei и JAC Maextro выпустили эксклюзивную версию флагмана S800 Grand Design

Huawei и JAC, объединив усилия в рамках проекта Maextro, представили публике эксклюзивную модификацию своего флагманского седана – S800 в исполнении Grand Design.

Новинка не просто получила свежий внешний вид и начинку, но и по многим параметрам вплотную приблизилась к уровню Rolls-Royce, хотя ценник у неё вдвое скромнее, отмечают журналисты Carscoops.

Снаружи машину легко узнать по обилию золотых деталей. Ими украшена эмблема на капоте, колёса, декоративные полоски на кузове, а также название бренда и логотип сзади. Кузов щеголяет двухцветной окраской – глубокий сине-зелёный оттенок эффектно сочетается со светло-серебристым верхом. Интерьер модели пока держат в секрете, хотя инсайдеры предполагают, что и внутри будет немало позолоты.

Внушительные габариты (длина – 5480 мм, колёсная база – 3370 мм) диктуют четырёхместную компоновку, где главный приоритет отдан комфорту пассажиров второго ряда. Уже в базе S800 может похвастаться тройным экраном, креслами с эффектом невесомости, выдвижным лазерным проектором и аудиосистемой Huawei на 43 динамика.

Пакет Grand Design, впрочем, не ограничивается визуальными улучшениями. На крыше установлен 896-линейный лидар, а в центральной стойке появилась новая камера. Такое оснащение намекает на то, что автомобиль получит самую свежую версию водительских ассистентов Huawei Qiankun ADS 5.0 – это заметный шаг вперёд по сравнению с ADS 4.1 на нынешних модификациях.

Силовая гамма включает два варианта: чистый электромобиль и гибрид с возможностью внешней зарядки (EREV). Электрическая версия оснащена парой моторов и полным приводом, выдаёт 523 лошадиные силы и питается от батареи ёмкостью 97 кВт·ч. Гибридная схема использует 1,5-литровый турбогенератор в связке с тремя электродвигателями и более скромным аккумулятором на 63 кВт·ч.

The Maextro S800
Источник:  Carscoops
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 6
19.05.2026 
