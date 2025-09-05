В Калуге за месяц сделали тысячу кузовов китайских кроссоверов

Завод «Автомобильные технологии» с конца июля сварил 1000 кузовов Haval M6

Предприятие «Автомобильные технологии», ранее являвшееся заводом Peugeot-Citroen-Mitsubishi в Калужской области, отчиталось о работе сварочного цеха.

По сообщению пресс-службы, завод только что сварил кузов кроссовера Haval H6 с порядковым номером 1000. На достижение этой цифры понадобилось чуть более месяца – цех с 30 новыми сварочными кондукторами и роботами-манипуляторами, модернизированными ванной катафорезного грунтования и конвейерными захватами запустили 28 июля 2025 года. В общей сложности были реорганизованы участки сварки общей площадью около 2 800 квадратных метров.

Ранее на предприятии запустили окрасочный цех, и теперь Haval H6 выпускают в Калуге по методу мелкоузловой сборки CKD, включающей сварку и окраску кузовов.

До этого Haval H6 тут тоже собирали, но крупноузловой сборкой (SKD), из заранее подсобранных машинокомплектов. В прошлом губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что завод «Автомобильные технологии» может выпускать до 100 тысяч машин ежегодно. Кроме Калуги, кроссовер H6 также производят на заводе Haval под Тулой. Напомним, цены на Haval M6 в РФ начинаются от 2 029 000 рублей.