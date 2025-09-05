#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

В Калуге за месяц сделали тысячу кузовов китайских кроссоверов

Завод «Автомобильные технологии» с конца июля сварил 1000 кузовов Haval M6

Предприятие «Автомобильные технологии», ранее являвшееся заводом Peugeot-Citroen-Mitsubishi в Калужской области, отчиталось о работе сварочного цеха.

Рекомендуем
Как локализуют китайские авто в РФ — и почему для них нет льгот по кредитам

По сообщению пресс-службы, завод только что сварил кузов кроссовера Haval H6 с порядковым номером 1000. На достижение этой цифры понадобилось чуть более месяца – цех с 30 новыми сварочными кондукторами и роботами-манипуляторами, модернизированными ванной катафорезного грунтования и конвейерными захватами запустили 28 июля 2025 года. В общей сложности были реорганизованы участки сварки общей площадью около 2 800 квадратных метров.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее на предприятии запустили окрасочный цех, и теперь Haval H6 выпускают в Калуге по методу мелкоузловой сборки CKD, включающей сварку и окраску кузовов.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

До этого Haval H6 тут тоже собирали, но крупноузловой сборкой (SKD), из заранее подсобранных машинокомплектов. В прошлом губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что завод «Автомобильные технологии» может выпускать до 100 тысяч машин ежегодно. Кроме Калуги, кроссовер H6 также производят на заводе Haval под Тулой. Напомним, цены на Haval M6 в РФ начинаются от 2 029 000 рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Автомобильные технологии
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 219
05.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval M6

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв