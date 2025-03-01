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Популярный в России кроссовер получил новую доступную версию

Стартовали продажи новой версии Haval H6 под названием National Trend Edition

За 71 900 юаней (около 870 000 рублей по текущему курсу) можно стать обладателем современного кроссовера Haval H6 National Trend Edition, стоимость которого ниже, чем у легендарной LADA Niva Legend в базовой комплектации. Даже более современная Niva Travel обойдется минимум в 1 314 000 рублей.

Haval H6
Haval H6

Стоит отметить, что столь привлекательная цена – это акционное предложение для первых покупателей. После завершения акции цена вырастет до 98 900 – 108 900 юаней (1,2 – 1,3 млн рублей), что, тем не менее, все равно оставляет Haval H6 National Trend Edition в весьма конкурентоспособном ценовом сегменте.

Интерьер Haval H6
Интерьер Haval H6
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В оснащение Haval H6 National Trend Edition в числе прочего входят 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, люк, климат-контроль, руль с мультифункцией и несколько электронных ассистентов водителя.

Под капотом Haval H6 National Trend Edition установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор GW4G15M мощностью 150 л.с., работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод – передний.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 57
01.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Haval H6

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