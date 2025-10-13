Популярные и дешевые кроссоверы подорожали: называем цены

Бренд Haval поднял цены на Jolion и M6 в России

Кроссоверы Haval Jolion и Haval M6 в России стали дороже на 50 тыс. рублей. В частности, цены на модели Haval Jolion возросли на 50 тыс. рублей для комплектаций Elite и Premium.

Haval Jolion

В зависимости от типа трансмиссии, модели в этих комплектациях стоят от 2,15 до 2,65 млн рублей.

Стоимость базовой и самой дорогой версии Jolion осталась прежней: самый экономичный вариант можно приобрести за 1,8-2 млн рублей, тогда как самый дорогой стоит от 2,6 до 2,75 млн рублей.

Haval M6

Что касается Haval M6, подорожание коснулось исполнения с роботизированной трансмиссией, теперь его цена составляет от 2,15 до 2,17 млн рублей. Версия с механической трансмиссией осталась без изменений и стоит от 1,98 до 2 млн рублей.

